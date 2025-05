Alkoholisierter schlägt im Vogtland mit Bierflasche auf Autos ein

Wild gewütet hat am Samstag ein 46-Jähriger. Dabei hat er an drei Fahrzeugen Schaden angerichtet.

Vandalismus in Auerbach: Am Samstagvormittag schlug ein 46-jähriger Deutscher auf der Nordstraße in Auerbach mit einer Bierflasche auf die Motorhauben von drei parkenden Fahrzeugen ein. Dabei entstand an einem VW, einem Nissan sowie einem Hyundai ein Gesamtsachschaden von 1500 Euro. Durchgeführte Alkohol- sowie Drogenvortests reagierten bei dem...