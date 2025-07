Alles begann in einer Garage: Bei vogtländischem Sporthändler stehen Sport-Asse hinter dem Ladentisch

Vor 35 Jahren eröffnete Volker Hopfmann in einer Garage seinen ersten Laden. Heute bietet das familiengeführte Unternehmen 11.000 Sportartikel an. Was Mitarbeiter schon selbst alles gerissen haben.

Sport-Hopfmann ist bei Vereinen und Freizeitsportlern im Vogtland ein Begriff. In diesem Jahr feiert das familiengeführte Unternehmen, das zwei Geschäfte in Falkenstein und Plauen betreibt, sein 35-jähriges Bestehen. Ob Laufschuh, Badebekleidung, Kletter- und Radsportzubehör oder Ski-Ausrüstung – sie legen Wert auf ein breites Angebot....