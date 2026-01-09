„Als erstes machen wir die Bäume weg“: Warum für die Landesgartenschau im Göltzschtal erst gerodet, dann gepflanzt wird

Bisher wurde viel geplant für die Laga 2029 in der Doppel-Ausrichterstadt Auerbach und Rodewisch. Ab Februar wird es konkret. Es rollt das Baugerät an. Die ersten Arbeiten könnten Fragen aufwerfen.

Noch drei Jahre bis zur Landesgartenschau in den Ausrichter-Kommunen Auerbach und Rodewisch: Da müsste man doch langsam was sehen, denkt sich so mancher Bürger aus dem Göltzschtal. Und ja, ab Anfang Februar wird es im sogenannten Freudenthal zwischen Auerbach und Rodewisch etwas zu sehen geben. Das aber werde vielleicht bei den Bürgern diese...