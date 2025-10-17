Als Schulmeister noch auf Nebeneinkünfte angewiesen waren: Werda zeigt zur Kirmes am Wochenende Exponate aus 500 Jahren Schulgeschichte

In Werda und seinem Ortsteil Kottengrün wird am Wochenende Kirmes gefeiert. Den Anfang macht Samstagnachmittag eine Ausstellung zum 500-jährigen Schuljubiläum. Einen Tag später wird es gemütlich und lustig.

Die offizielle Feier zum 500. Werdaer Schuljubiläum ist schon Geschichte. Jetzt aber legt das örtliche Heimatmuseum nochmal nach und taucht am Kirmeswochenende mit etlichen Exponaten aus der Zeit von 1525 bis zum Ende der DDR tiefer in die Materie ein. Zu sehen sein werden alte Bibeln, Schreib- und Rechenhefte, Schul- und Zensurenbücher,...