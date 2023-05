Amtsgericht Auerbach: Staatsanwältin fordert wegen jahrelangem Missbrauch Haftstrafe

Das schlanke, dunkelhaarige Mädchen wirkt gefasst, als es im Auerbacher Gerichtssaal darum geht, was der ihr gegenübersitzende Mann ihr alles angetan hatte. Heute ist das Mädchen 19 Jahre jung- und Nebenklägerin in einem Prozess, der sich über mehrere Tage fortsetzt. Der schwere Missbrauch eines Kindes in Tateinheit mit Körperverletzung,...