Auerbach beschließt Neugestaltung von Parkfläche im Neubaugebiet – was heißt das für die Anwohner?

In Auerbach wird eine Stellfläche für Anwohner des Neubaugebiets an der Albert-Schweitzer-Straße umgebaut. Was steckt hinter dem Projekt?

Die Stadt Auerbach will in den kommenden Monaten eine Freifläche im Neubaugebiet an der Albert-Schweitzer-Straße aufwerten und umgestalten. Das Vorhaben hat der Stadtrat einstimmig auf den Weg gebracht. Nach Aussagen von Bauamtsleiter Patrick Zschiesche ist das Ziel der Maßnahme, die Aufenthaltsqualität deutlich zu verbessern und die Fläche...