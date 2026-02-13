MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Auerbach beschließt Neugestaltung von Parkfläche im Neubaugebiet – was heißt das für die Anwohner?

Die besagte Fläche befindet sich im Neubaugebiet an der Albert-Schweitzer-Straße.
Die besagte Fläche befindet sich im Neubaugebiet an der Albert-Schweitzer-Straße. Bild: David Rötzschke/Archiv
Die besagte Fläche befindet sich im Neubaugebiet an der Albert-Schweitzer-Straße.
Die besagte Fläche befindet sich im Neubaugebiet an der Albert-Schweitzer-Straße. Bild: David Rötzschke/Archiv
Auerbach
Auerbach beschließt Neugestaltung von Parkfläche im Neubaugebiet – was heißt das für die Anwohner?
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Auerbach wird eine Stellfläche für Anwohner des Neubaugebiets an der Albert-Schweitzer-Straße umgebaut. Was steckt hinter dem Projekt?

Die Stadt Auerbach will in den kommenden Monaten eine Freifläche im Neubaugebiet an der Albert-Schweitzer-Straße aufwerten und umgestalten. Das Vorhaben hat der Stadtrat einstimmig auf den Weg gebracht. Nach Aussagen von Bauamtsleiter Patrick Zschiesche ist das Ziel der Maßnahme, die Aufenthaltsqualität deutlich zu verbessern und die Fläche...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:43 Uhr
3 min.
Erstes Vonn-Video aus Krankenhaus: "Einige harte Tage"
Lindsey Vonn stürzte bei der Olympia-Abfahrt schwer. (Archivbild)
Fünf Tage nach ihrem Sturz bei Olympia meldet sich Skistar Lindsey Vonn erstmals mit einem Video aus der Klinik. Darin deutet die schwer verletzte Amerikanerin an, was noch alles auf sie wartet.
13.02.2026
4 min.
Von der Arbeitslosigkeit zum eigenen Chef in Crimmitschau: „Ich musste erst tief fallen, um erfolgreich aufzustehen“
Lucas Brauer in seinem Element: Für die Produktion der Imagefilme hat er sich das passende Equipment angeschafft. Seinen eingeschlagenen Weg hat er bis heute nicht bereut.
Job weg, Beziehung kaputt, chronisch krank – Lucas Brauer stand vor dem Nichts. Heute macht er Firmen und Leute im Internet sichtbar. Dazu gehören Social-Media-Star Dr. Emkus und Künstler Marvin Bautz.
Jochen Walther
18:30 Uhr
2 min.
Gefälschte Behördenschreiben: Sportvereine in Mittelsachsen im Visier von Betrügern
KSB-Geschäftsführer Benjamin Kahlert warnt vor dubiosen Schreiben an die Vereine.
Einige Sportvereine der Region haben in den vergangenen Wochen dubiose Post mit Zahlungsaufforderungen bekommen. Der Kreissportbund Mittelsachsen rät, lieber einmal mehr zum Telefonhörer zu greifen.
Robin Seidler
13.02.2026
4 min.
„Größenordnungen, die wir noch nie gesehen haben“: Neue Firma im Erzgebirge peilt 80 Millionen Euro Umsatz an
Michaela Mattias beim Vergießen eines Kompaktmoduls bei der Pulsotronic. Die Firma bedient viele Branchen, sieht ihre Zukunft aber verstärkt in Energie- und Digitalanwendungen.
Mitten in der Wirtschaftskrise wagt Pulsotronic den großen Schritt: Die Fusion dreier Firmen soll den Fachleuten für Sensor- und Anschlusstechnik Wachstum bringen – ohne Stellenstreichungen. Was macht das Unternehmen so optimistisch? Und was haben die Mitarbeiter davon?
Michael Urbach
15.01.2026
2 min.
60 Jahre Albert Schweitzer in Aue: Wie eine Schule ihren Namensgeber feiert
Susann Resch zeigt den Brief von Albert Schweitzer in dem er der Namensgebung zustimmte.
Mit einer Festwoche erinnert die Albert-Schweitzer-Schule an die Namensgebung vor sechs Jahrzehnten. Theater, Musik und Projekte prägen das Jubiläum.
Ralf Wendland
07.01.2026
4 min.
Zieht das Auerbacher Kino an den Neumarkt oder nicht? „Hier könnte man sich Kino vorstellen“
Das Kino in Auerbach ist dringend sanierungsbedürftig. Nun ist zu klären, was wirtschaftlicher ist: Sanierung am alten Standort oder Umzug an den Neumarkt.
Das Auerbacher Kino ist sanierungsbedürftig. Nun besteht die Option, an den Neumarkt umzuziehen. Was sind Vor- und Nachteile beider Immobilien? Eine schnelle Lösung deutet sich nicht an.
Florian Wunderlich
Mehr Artikel