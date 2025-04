Auerbach: Drei Personen bei Unfall leicht verletzt

Ein Vorfahrtsfehler führte nach Polizeiangaben bei der Auffahrt auf die B 169 zum Zusammenstoß eines Smart und eines Opel.

Auerbach.

Drei Personen sind bei einem Verkehrsunfall verletzt worden, der sich am Dienstagnachmittag an der Auffahrt der Bundesstraße 169 in Auerbach ereignet hat. Eine 20 Jahre alte Frau wollte mit ihrem Smart von der Staatsstraße 278 kommend nach links auf die B 169 in Richtung Falkenstein einbiegen. Dabei habe sie die Vorfahrt einer 23-Jährigen, die mit ihrem Opel aus Richtung Falkenstein kam, missachtet. Die beiden Autos stießen zusammen. Das sagte Annekatrin Liebisch von der zuständigen Polizeidirektion Zwickau. Bei diesem Unfall erlitten sowohl die beiden Fahrerinnen als auch die 51-jährige Beifahrerin im Opel leichte Verletzungen. Der Sachschaden an den beiden Autos summiert sich nach Angaben der Polizei auf etwa 8000 Euro. (jarn)