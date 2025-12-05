Auerbach gewinnt 20.000 Euro bei Ideen-Wettbewerb: Das plant die Stadt mit diesem leerstehenden Kaufhaus

Auerbach
Mit der Idee, ein leerstehendes Kaufhaus in der Auerbacher Innenstadt wiederzubeleben, konnte die Stadt bei dem Wettbewerb punkten. Warum das auch gute Neuigkeiten für das Kino sind.
Erfolg für die Drei-Türme-Stadt: Auerbach hat beim Wettbewerb „Ab in die Mitte! Die City-Offensive Sachsen“ in diesem Jahr den 3. Platz belegt und kann sich über ein Preisgeld in Höhe von 20.000 Euro freuen. Angetreten war die Stadt mit dem Projekt „Schocken³ – Kino.Kultur.Kreativ“. Dahinter steckt die Idee, die seit Jahren...
