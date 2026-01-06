MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Auerbach gibt grünes Licht: Freibad Rebesgrün bekommt neue Attraktion – Kosten steigen

So soll das Bad im Sommer 2027 aussehen.
So soll das Bad im Sommer 2027 aussehen. Bild: Illustration: Bauconzept Planungsgesellschaft/Archiv
So soll das Bad im Sommer 2027 aussehen.
So soll das Bad im Sommer 2027 aussehen. Bild: Illustration: Bauconzept Planungsgesellschaft/Archiv
Auerbach
Auerbach gibt grünes Licht: Freibad Rebesgrün bekommt neue Attraktion – Kosten steigen
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine Kletterwand im Schwimmbad? In Rebesgrün wird das Realität. Der Stadtrat hat dem Entwurf zugestimmt, damit kann die Sanierung im Frühjahr starten. Wie viel das Projekt kosten soll.

Die Sanierung des Waldsportbades in Rebesgrün kann im Frühjahr beginnen. Der Auerbacher Stadtrat hat dieser auf Basis des Entwicklungskonzepts von Oktober 2025 mehrheitlich zugestimmt. Dass die Erneuerung und der Umbau ein kontroverses Thema sind, zeigte sich allerdings beim Abstimmungsverhalten. Vier Ratsmitglieder stimmten gegen den...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
Anzeige
7 min.
AZURIT Seniorenzentrum Drei Tannen in Thalheim: Wo Geschichte nachklingt und Zukunft ein Zuhause findet
Es gibt Orte, die mehr erzählen als nur das, was man sieht. Orte, deren Wände Erinnerungen tragen und einer davon ist das AZURIT Seniorenzentrum Drei Tannen in Thalheim: Ein Haus, das pflegebedürftigen Menschen ein neues Zuhause gibt und zugleich ein Stück Stadtgeschichte bewahrt.
07.01.2026
5 min.
Leistungsdruck im Job: Wie wir lernen, damit umzugehen
Der Kunde will das eine, der Chef etwas ganz anderes: Das Gefühl, unterschiedliche Erwartungen im Job erfüllen zu müssen, kann Leistungsdruck verstärken.
Wir brauchen das jetzt schnell - und perfekt! Viele Berufstätige empfinden im Job großen Druck, ständig "abliefern" zu müssen. Auf Dauer kann das krank machen. Wie können Gegenmittel aussehen?
Sabine Meuter, dpa
06.01.2026
3 min.
Kurz und knackig: Jens Weißflog feiert mit Neujahrsansprache Erfolg im Internet
Per Video hält Jens Weißflog eine besondere Neujahrsansprache.
Er ist ein Held auf Sprungschanzen in der ganzen Welt gewesen. Seiner Heimat blieb er dabei immer treu. Das untermauert der Oberwiesenthaler nun mit einem besonderen Video.
Kjell Riedel
07.01.2026
2 min.
Messer-Trick: So rutscht der Quark aus dem Becher
Kommt der Quark dank eines Messers leichter aus der Packung?
Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.
07.11.2025
4 min.
Dieses Freibad im Vogtland bekommt eine einzigartige Attraktion: „Das ist wie Springen - nur andersherum“
Eine Kletterwand, die ins Becken hineinragt, soll auch in Rebesgrün entstehen. Der Kletterspaß ersetzt das Sprungbrett. Die Firma Waterclimbing aus Nürnberg stellt die Wände her.
Das Rebesgrüner Waldsportbad behält seine Riesenrutsche. Das Wasser wird wärmer, aber das Becken bedeutend kleiner. Mit einer Besonderheit im Becken fremdeln die Gäste eines Bürgerforums vor allem.
Cornelia Henze
Von Cornelia Henze
2 min.
08.11.2025
2 min.
Mehr Mut für Neues: Warum dieses Vogtlandbad eine Kletterwand braucht
Meinung
Redakteur
Der Entwurf für das Rebesgrüner Bad sieht ein Mehrzweckbecken vor – im Hintergrund eine Kletterwand.
Das Rebesgrüner Freibad wird saniert. Die Auerbacher erhalten eine Attraktion, um die sie andere Kommunen vielleicht beneiden. Nur die Auerbacher wollen es nicht sehen.
Cornelia Henze
Mehr Artikel