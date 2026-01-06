Auerbach gibt grünes Licht: Freibad Rebesgrün bekommt neue Attraktion – Kosten steigen

Eine Kletterwand im Schwimmbad? In Rebesgrün wird das Realität. Der Stadtrat hat dem Entwurf zugestimmt, damit kann die Sanierung im Frühjahr starten. Wie viel das Projekt kosten soll.

Die Sanierung des Waldsportbades in Rebesgrün kann im Frühjahr beginnen. Der Auerbacher Stadtrat hat dieser auf Basis des Entwicklungskonzepts von Oktober 2025 mehrheitlich zugestimmt. Dass die Erneuerung und der Umbau ein kontroverses Thema sind, zeigte sich allerdings beim Abstimmungsverhalten. Vier Ratsmitglieder stimmten gegen den...