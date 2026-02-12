Auerbach: Grauer Opel beschädigt

Auerbach
Ein abgestellter Opel Insignia wurde zerkratzt. Der Wagen stand am Friedensring. Die Polizei sucht Zeugen. Wie hoch ist der Schaden?
Ein grauer Opel Insignia wurde im Zeitraum zwischen Samstag, 7. Februar, 22.30 Uhr, und Mittwoch, 11. Februar, 11.30 Uhr, in Auerbach zerkratzt. Das hat die Polizei berichtet. Der Wagen stand am Friedensring. Die Nutzerin stellte am Mittwoch Beschädigungen an den linken Türen fest und informierte daraufhin die Polizei. Der Schaden an dem...
