Auerbach: Hier gibt es Soforthilfe bei häuslicher Gewalt

Verbraucherzentrale und Deutsches Rotes Kreuz beteiligten sich am Orange Day. Worum es gegangen ist.

Die Verbraucherzentrale in Auerbach und das Deutsche Rote Kreuz haben sich am Dienstag, 25. November, an den Aktionen zum Orange Day, zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen und Kindern, beteiligt. Ebenso hatte die Stadtverwaltung mit der passenden Beleuchtung des Stadtarchivs ein Signal gesetzt. Der DRK-Kreisverband Auerbach ist Träger...