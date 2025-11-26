Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Christiane Heller (re.) informierte über die Frauen- und Kinderschutzwohnung.
Christiane Heller (re.) informierte über die Frauen- und Kinderschutzwohnung. Bild: Joachim Thoß
Christiane Heller (re.) informierte über die Frauen- und Kinderschutzwohnung.
Christiane Heller (re.) informierte über die Frauen- und Kinderschutzwohnung. Bild: Joachim Thoß
Auerbach
Auerbach: Hier gibt es Soforthilfe bei häuslicher Gewalt
Von Joachim Thoß
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Verbraucherzentrale und Deutsches Rotes Kreuz beteiligten sich am Orange Day. Worum es gegangen ist.

Die Verbraucherzentrale in Auerbach und das Deutsche Rote Kreuz haben sich am Dienstag, 25. November, an den Aktionen zum Orange Day, zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen und Kindern, beteiligt. Ebenso hatte die Stadtverwaltung mit der passenden Beleuchtung des Stadtarchivs ein Signal gesetzt. Der DRK-Kreisverband Auerbach ist Träger...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
25.11.2025
2 min.
Verwüstete Natur im Vogtland: Staatsanwaltschaft eingeschaltet – für den Verursacher wird‘s teuer
Blick in die Lengenfelder Plohnbachaue. Ein Sumpf-Biotop wurde vollständig zerstört.
Die Zerstörungen in einem Landschaftsschutzgebiet haben für den Verursacher unangenehme Konsequenzen – die Behörden sprechen von einer Umweltstraftat, die Stadt will Einsicht in Protokolle.
Gerd Möckel
23.11.2025
4 min.
Orange Day: Wie Auerbach ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen setzen will
DRK-Kreischefin Manja Jopp mit Plakaten, die rund um den Orange Day in Auerbach anzutreffen sein werden.
Der Orange Day am 25. November thematisiert Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Dass auch im Vogtland keine heile Welt herrscht, zeigt die Frauenhaus-Belegung. Wie eine Kleinstadt aktiv wird.
Sylvia Dienel
16:09 Uhr
1 min.
Vortrag zur Wissenszirkulation im Montanwesen in Freiberg
Kolloquium im Wernerbau.
Die Leiterin des Universitätsarchivs, Dr. Dr. Annett Wulkow Moreira da Silva, spricht über die Kontakte von Sachsen zu Spanien und Portugal.
Stephan Lorenz
06:30 Uhr
3 min.
Orange Bänke und Flagge am Freiberger Schlossplatz: „Häusliche Gewalt ist ein alltägliches Thema“
Die Stadt Freiberg undHilfsorganisationen hissen eine orange Flagge am Schlossplatz.
Am Schlossplatz in Freiberg weht seit Dienstag eine orange Flagge. Anlass ist der Orange Day, der auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam macht. Die nimmt auch in Mittelsachsen weiter zu.
Johanna Klix
16:10 Uhr
2 min.
Menschenhandel in Portugal: Elf Polizisten festgenommen
Die befreiten Migranten wurden laut Polizei oft geschlagen.
Auch Deutschland importiert aus Portugal viele Agrarprodukte. Dass die Arbeitsbedingungen auf den Höfen dort nicht immer gut sind, ist kein Geheimnis. Ein aktueller Fall sorgt nun für großes Aufsehen.
Mehr Artikel