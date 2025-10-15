Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Wo die Bäume sonst grün sind, kommt im Herbst einiges an bunten Blättern zusammen.
Wo die Bäume sonst grün sind, kommt im Herbst einiges an bunten Blättern zusammen. Bild: Bernd Weißbrod/dpa
Wo die Bäume sonst grün sind, kommt im Herbst einiges an bunten Blättern zusammen.
Wo die Bäume sonst grün sind, kommt im Herbst einiges an bunten Blättern zusammen. Bild: Bernd Weißbrod/dpa
Auerbach
Auerbach: Hier kann Herbstlaub kostenlos entsorgt werden
Redakteur
Von Uwe Selbmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Wertstoffzentrum Böhm in Rebesgrün nimmt ab 3. November Lieferungen im Auftrag der Stadt Auerbach entgegen. Worauf ist zu achten?

Die Stadt Auerbach bietet ihren Bürgern wieder die Möglichkeit, Herbstlaub kostenlos zu entsorgen. Darauf macht Pressesprecher Hagen Hartwig aufmerksam. In der Zeit vom 3. bis 15. November nimmt das Wertstoffzentrum Böhm auf seinem Lagerplatz an der Werkstraße 11 in Rebesgrün Laub entgegen. Für die Anlieferung gelten folgende Zeiten: Montag,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Lutz Reinhold erkrankt an aggressiver Krebsform - und gibt sich kämpferisch
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
03.10.2025
2 min.
Neue Baustelle in Auerbach: Große Umleitung ab Montag zwischen Vogtland und Erzgebirge
Zwischen Auerbach und Schönheide gibt es ab Montag eine Vollsperrung.
Autofahrer müssen ab nächster Woche mit Behinderungen rechnen. Die Schönheider Straße in Auerbach wird wegen Bauarbeiten gesperrt. Wo sonst noch Einschränkungen drohen.
Florian Wunderlich
14:42 Uhr
3 min.
Honig, Pflege, Bauen: Was der Bundesrat beschlossen hat
Manche Entscheidungen des Bundesrats haben direkte Auswirkungen auf den Alltag der Menschen im Land.
Woher kommt der Frühstückshonig? Wann kann man deutscher Staatsbürger werden? Und was tun für schnelleres Bauen? Zu all dem hat der Bundesrat Entscheidungen getroffen.
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
28.09.2025
4 min.
Oktoberfeststimmung im Vogtland: So viel Spaß hatten die Auerbacher bei ihrer „Hüttengaudi“-Einkaufsnacht
Das Team der Parfümerie Aurel hatte sich in Schale geschmissen: Katrin Persigehl, Gabriele Otto, Julia Renner, Kristin Otto, Heike Grünwald und Grit Steinbauer (von links).
Dirndl und Lederhosen waren am Samstagabend in der Auerbacher Innenstadt angesagt. Wie das „Hüttengaudi“-Konzept ankam und warum auch der Oberbürgermeister im originalen Bayern-Outfit erschien.
Sylvia Dienel
14:45 Uhr
1 min.
Geringswalde: Sperrung auf der B 175 sorgt für Einschränkungen auf den Strecken der Schulbusse
Eine Baustelle in Geringswalde beeinflusst die Routen der Schulbusse (Symbolfoto).
Ab 20. Oktober ist für Kraftfahrer zwischen Altgeringswalde und Geringswalde kein Durchkommen. Was Schüler deshalb bei Busfahrten beachten sollten.
Marion Gründler
Mehr Artikel