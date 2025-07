Auerbach: Unfallflucht nach Kollision mit Radfahrer

In der Ein- und Ausfahrt eines Parkplatzes an der Göltzschtalstraße hat ein Radfahrer einen Audi gestreift. Die Polizei sucht Zeugen.

Auerbach.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen zu einem Fall von Unfallflucht, der sich bereits am Freitag, 4. Juli, in Auerbach ereignet hat. Den Angaben zufolge wollte ein 19-Jähriger mit einem Fahrrad gegen 8.30 Uhr vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes auf die Göltzschtalstraße fahren. In der Ein- und Ausfahrt begegnete ihm ein Audi, dessen Fahrerin oder Fahrer auf den Parkplatz einbog und stoppte. Der Radfahrer schaffte das nicht, touchierte die Stoßstange des Audi vorn rechts und stürzte circa drei Meter weiter an einem Zaun. Er verletzte sich leicht. Die Fahrerin oder der Fahrer des Audi fuhr pflichtwidrig einfach weiter. Hinweise nimmt das Polizeirevier Auerbach-Klingenthal unter der Telefonnummer 03744 2550 entgegen. (mib)