Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Jobcenter in Auerbach hat am 11. September letztmals geöffnet. Es war die letzte Außenstelle im Landkreis. Alle Kunden müssen nun nach Plauen.
Das Jobcenter in Auerbach hat am 11. September letztmals geöffnet. Es war die letzte Außenstelle im Landkreis. Alle Kunden müssen nun nach Plauen. Bild: Cornelia Henze
Das Jobcenter in Auerbach hat am 11. September letztmals geöffnet. Es war die letzte Außenstelle im Landkreis. Alle Kunden müssen nun nach Plauen.
Das Jobcenter in Auerbach hat am 11. September letztmals geöffnet. Es war die letzte Außenstelle im Landkreis. Alle Kunden müssen nun nach Plauen. Bild: Cornelia Henze
Auerbach
Auerbach verliert sein Jobcenter: Was Kunden jetzt wissen müssen
Redakteur
Von Cornelia Henze
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am 11. September hat das Jobcenter Auerbach letztmalig geöffnet. Damit fällt die letzte Filiale dieses Dienstleisters außerhalb Plauens weg. Die Behörde verkleinert sich - das sind die Gründe dafür.

Gerade mal etwas über 17.000 Einwohner zählt Auerbach - Große Kreisstadt und nach Plauen und Reichenbach die drittgrößte Kommune im Vogtland. Die Anzahl der Auerbacher schrumpft und mit ihnen auch die der Erwerbslosen und Bürgergeld-Empfänger. Dort angesiedelte Behörden ziehen daraus ihre Konsequenzen: Die Agentur für Arbeit sucht in...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21.08.2025
1 min.
Wieder mit Helm und Gasmaske: Beklaute Feuerwehrpuppen in Rechenberg-Bienenmühle neu ausgestattet
Update
Kurz vor dem Heimatfest hatten unbekannte den beiden Feuerwehrpuppen Helm und Gasmaske gestohlen. Beides ist inzwischen ersetzt.
Mit viel Liebe hatten die Einwohner ihr Dorf fürs Heimatfest herausgeputzt – sogar mit Feuerwehrfiguren. Unbekannte stahlen deren Ausrüstung.
Heike Hubricht
06.08.2025
2 min.
Will die Arbeitsagentur in Auerbach umziehen?
Das Arbeitsamt in Auerbach an der Göltzschtalstraße 58: Die Behörde sucht nach einem neuen Standort.
Das Gesuch des Arbeitsamtes nach einem Mietobjekt in der Großen Kreisstadt wirft Fragen auf. Denn die Behörde ist seit Jahren dort vor Ort.
Cornelia Henze
11:30 Uhr
1 min.
Zoll stoppt illegale Produktion von Wasserpfeifentabak
Die Ermittlungen konzentrieren sich auf sieben Beschuldigte. (Symbolbild)
Eine Bande aus dem Leipziger Raum soll aus Rauchtabak, Glycerin, Zucker, Zitronensäure und Aromastoffen Wasserpfeifentabak hergestellt haben. Der Zoll ist ihnen nun auf die Schliche gekommen.
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
11:30 Uhr
2 min.
Kommentar zu Lehrer ohne Schulabschluss: Wo ein Wille ist ...
Meinung
Redakteur
Hans-Rainer Wolf ist 1946 Neulehrer geworden. Und das nahezu ohne Ausbildung.
Hans-Rainer Wolf ist 97 Jahre alt. Vor 40 Jahren musste er den Lehrerberuf aus gesundheitlichen Gründen an den Nagel hängen. Kann er Schülern heute noch etwas Wertvolles vermitteln?
Cristina Zehrfeld
21.08.2025
5 min.
Radsportlegende Jan Ullrich vor seiner Fahrt nach Chemnitz im Interview: „Zur Not können mich die anderen Teilnehmer ja auch schieben“
Jan Ullrich, hier bei einem Talkshowauftritt im Juni dieses Jahres, wird am 13. September die letzte Etappe des European Peace Ride von Usti nad Labem nach Chemnitz mitfahren.
Der einzige deutsche Tour-de-France-Sieger ist am 13. September auf der letzten Etappe des European Peace Ride dabei. „Freie Presse“ hat mit ihm über seinen Fitnesszustand und Erinnerungen an Sachsen gesprochen.
Thomas Reibetanz
11.08.2025
1 min.
Regionale Bildungsträger stellen in Plauen ihre Qualifizierungsangebote vor
Über berufliche Qualifizierungsmaßnahmen können sich Interessenten bei einer Messe in Plauen informieren.
Am Mittwoch findet in Plauen die nächste Bildungsmesse statt. 14 Anbieter sind vor Ort.
Bernd Jubelt
Mehr Artikel