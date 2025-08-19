Auerbach verliert sein Jobcenter: Was Kunden jetzt wissen müssen

Am 11. September hat das Jobcenter Auerbach letztmalig geöffnet. Damit fällt die letzte Filiale dieses Dienstleisters außerhalb Plauens weg. Die Behörde verkleinert sich - das sind die Gründe dafür.

Gerade mal etwas über 17.000 Einwohner zählt Auerbach - Große Kreisstadt und nach Plauen und Reichenbach die drittgrößte Kommune im Vogtland. Die Anzahl der Auerbacher schrumpft und mit ihnen auch die der Erwerbslosen und Bürgergeld-Empfänger. Dort angesiedelte Behörden ziehen daraus ihre Konsequenzen: Die Agentur für Arbeit sucht in...