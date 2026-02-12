Auerbach wird grün: Das große Bäume-Pflanzen hat begonnen

Auerbach
Die Landesgartenschau wirft schon ihre Schatten voraus. Auerbach wird um 34 Bäume reicher.
Die Stadt Auerbach wird in diesen Tagen um 34 Bäume reicher. Innerhalb eines Pflanzprogramms werden diese Bäume im Februar und März gepflanzt. Dazu zählen unter anderem Baumarten wie Linden, Eichen, Hopfenbuchen und Ahorn. Der Großteil der Pflanzungen ist bereits abgeschlossen; drei weitere Bäume werden im Frühjahr in Chrinitzleithen sowie...
