MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Auerbach: „Zu wertvoll, um wieder leise zu werden“ – Lebensgeschichten von Frauen bekommen neuen Platz

Die Schau „Die (un)vergessenenen Frauen“ bekommt einen Platz in Auerbach.
Die Schau „Die (un)vergessenenen Frauen“ bekommt einen Platz in Auerbach. Bild: Florian Wunderlich/Archiv
Die Schau „Die (un)vergessenenen Frauen“ bekommt einen Platz in Auerbach.
Die Schau „Die (un)vergessenenen Frauen“ bekommt einen Platz in Auerbach. Bild: Florian Wunderlich/Archiv
Auerbach
Auerbach: „Zu wertvoll, um wieder leise zu werden“ – Lebensgeschichten von Frauen bekommen neuen Platz
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In „Die (un)vergessenen Frauen“ wurden die Biografien von Frauen aus dem Göltzschtal sichtbar. Nun soll die Schau einen neuen Raum bekommen. Wo Teile der besonderen Ausstellung künftig zu sehen sind.

Im Oktober feierte das Göltzschtal gemeinsam den 35. Jahrestag zur Deutschen Einheit. Zu diesem Anlass zeigte die Villa Wolff in Rodewisch die Ausstellung „Die (un)vergessenen Frauen – 8 Frauen, 8 Geschichten. Darin berichten die Seniorinnen von Mut, Freude, Verlusten, Biografiebrüchen, Widerstandskraft, Chancen und Neuanfängen zur Wende.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:53 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 19.01.2026
 12 Bilder
Eisberge auf der Elbe
Von Julia Czaja
2 min.
17:45 Uhr
2 min.
Zwei Standorte, ein Team: Ist dies das Erfolgsgeheimnis für ländliche Gaststätten?
Meinung
Redakteur
Anja Lammers betreibt ein ungewöhnliches Gastro-Konzept.
Während Städte von kulinarischer Vielfalt profitieren, drohen ländliche Gegenden gastronomisch zu veröden. Das Konzept der Familie Lammers zeigt, dass es anders geht. Ein Kommentar von Julia Czaja.
Julia Czaja
18.01.2026
1 min.
Einsatz im Chemnitzer Stadtzentrum: Galerie Roter Turm musste geräumt werden
Etwa 200 Personen mussten den Roten Turm am Sonntag verlassen.
Die Feuerwehr war am Sonntag an der Galerie Roter Turm in der Chemnitzer Innenstadt im Einsatz. Das Gebäude wurde evakuiert. Das war der Grund.
Alexandra Engert und Denise Märkisch
17.01.2026
4 min.
Neujahrsempfang in Auerbach: Kino ist Sorgenkind, aber es gibt Hoffnung – das packt die Stadt 2026 an
Einen Hoffnungsschimmer für das Kino in Form eines 20.000-Euro-Schecks überreichte „Ab in die Mitte“-Projektleiter Eddy Donat (Mitte) an Oberbürgermeister Jens Scharff (links).
Der Baustart der Landesgartenschau und die Sanierung des Waldsportbads bringen 2026 frischen Wind in Auerbach. Hoffnung gibt es für das Kino. Die wichtigsten Punkte des Neujahrsempfangs.
Florian Wunderlich
01.10.2025
4 min.
35 Jahre Deutsche Einheit: Das Göltzschtal feiert mit den Geschichten (un)vergessener Frauen
Die Bürgermeister des Göltzschtals: Marco Siegemund (Falkenstein), Kerstin Schöniger (Rodewisch) und Jörg Kerber (Ellefeld). Es fehlt Jens Scharff (Auerbach).
Ab Freitag zeigt eine Ausstellung in Rodewisch die Lebensgeschichten von acht Frauen – vor allem in Hinblick auf die Wende. Diese war für die Region ein Gewinn. Welche Sorgen aber bis heute umtreiben.
Florian Wunderlich
18.01.2026
2 min.
Erfahrene Ärztin verstärkt Gesundheitszentrum im Erzgebirge – Neue Sprechstunde startet bald
Dr. Anne Tippmer übernimmt eine neue hausärztliche Sprechstunde.
Das KfH-Gesundheitszentrum Aue erweitert sein Angebot für eine bessere hausärztliche Versorgung. Eine Fachärztin für Innere Medizin bietet eine neue Sprechstunde an. Was bedeutet das für Patienten?
Holk Dohle
Mehr Artikel