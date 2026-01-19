Auerbach: „Zu wertvoll, um wieder leise zu werden“ – Lebensgeschichten von Frauen bekommen neuen Platz

In „Die (un)vergessenen Frauen“ wurden die Biografien von Frauen aus dem Göltzschtal sichtbar. Nun soll die Schau einen neuen Raum bekommen. Wo Teile der besonderen Ausstellung künftig zu sehen sind.

Im Oktober feierte das Göltzschtal gemeinsam den 35. Jahrestag zur Deutschen Einheit. Zu diesem Anlass zeigte die Villa Wolff in Rodewisch die Ausstellung „Die (un)vergessenen Frauen – 8 Frauen, 8 Geschichten. Darin berichten die Seniorinnen von Mut, Freude, Verlusten, Biografiebrüchen, Widerstandskraft, Chancen und Neuanfängen zur Wende. Im Oktober feierte das Göltzschtal gemeinsam den 35. Jahrestag zur Deutschen Einheit. Zu diesem Anlass zeigte die Villa Wolff in Rodewisch die Ausstellung „Die (un)vergessenen Frauen – 8 Frauen, 8 Geschichten. Darin berichten die Seniorinnen von Mut, Freude, Verlusten, Biografiebrüchen, Widerstandskraft, Chancen und Neuanfängen zur Wende.