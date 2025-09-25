Auerbacher Aktivtag muss zum Teil ausfallen: Das ist der Grund

Auerbach
Ins Grüne sollte es für die Teilnehmer und Besucher des Auerbacher Aktivtages gehen. Doch nun gibt es eine kurzfristige Änderung.
Der Auerbacher Aktivtag sollte diesen Freitag von 9 bis 17 Uhr eigentlich im Grünen stattfinden. Doch daraus wird aufgrund der Wetterprognosen nichts. Wie die Stadtverwaltung am Donnerstag mitgeteilt hat, werden die Aktionen, die für die Schülerinnen und Schüler gedacht waren, vom Hofaupark an und in die Schlossarena verlegt. Der Parkplatz an...
