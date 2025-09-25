Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Aktivtag findet nun doch an der Schlossarena statt, aber nur zum Teil.
Der Aktivtag findet nun doch an der Schlossarena statt, aber nur zum Teil. Bild: David Rötzschke/Archiv
Der Aktivtag findet nun doch an der Schlossarena statt, aber nur zum Teil.
Der Aktivtag findet nun doch an der Schlossarena statt, aber nur zum Teil. Bild: David Rötzschke/Archiv
Auerbach
Auerbacher Aktivtag muss zum Teil ausfallen: Das ist der Grund
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ins Grüne sollte es für die Teilnehmer und Besucher des Auerbacher Aktivtages gehen. Doch nun gibt es eine kurzfristige Änderung.

Der Auerbacher Aktivtag sollte diesen Freitag von 9 bis 17 Uhr eigentlich im Grünen stattfinden. Doch daraus wird aufgrund der Wetterprognosen nichts. Wie die Stadtverwaltung am Donnerstag mitgeteilt hat, werden die Aktionen, die für die Schülerinnen und Schüler gedacht waren, vom Hofaupark an und in die Schlossarena verlegt. Der Parkplatz an...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:00 Uhr
2 min.
Ideen für das Auerbach der Zukunft: Was wünschen sich Jugendliche in ihrer Stadt?
Jugendliche sind aufgerufen, ihre Ideen und Wünsche für Auerbach einzubringen.
Ein Treffen in entspannter Atmosphäre bietet am Samstag in Auerbach Jugendlichen die Chance, ihre Stadt mitzugestalten und Ideen einzubringen. Wo das Treffen mit gratis Pizza und Popcorn stattfindet.
Florian Wunderlich
23.08.2025
4 min.
Café im Auerbacher Hofaupark steht wieder leer: Weshalb sich die Diakonie als Betreiber zurückzog – wie geht’s weiter?
Ende Juli haben Jugendliche aus Auerbach das Café im Hofaupark mit einem Pop-up-Store kurzzeitig belebt. Inzwischen steht die Immobilie wieder leer.
Mehrere Pächter versuchten ihr Glück mit dem Café im Auerbacher Hofaupark – zuletzt die Diakonie. Auch der Wohlfahrtsverein hat nun aufgegeben. Über die Gründe und die Zukunft des kleinen Lokals.
Florian Wunderlich
27.09.2025
1 min.
Nur kein Übermut: RB Leipzig zu Gast beim VfL Wolfsburg
So wie zum Ende der vergangenen Saison will RB Leipzig auch diesmal in Wolfsburg jubeln. (Archivbild)
RB Leipzig zu Gast beim VfL Wolfsburg - eigentlich eine dankbare Aufgabe. Doch noch sind die Sachsen nicht gefestigt, müssen sich jeden Erfolg hart erarbeiten.
27.09.2025
2 min.
Film ab für den "Schlingel" - Festival bietet neun Premieren
Das internationale Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert dieses Jahr 30. Jubiläum. (Symbolbild)
Das Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert 30. Jubiläum. Dazu stehen in den nächsten Tagen mehr als 200 Filme auf dem Programm - einige werden zum allerersten Mal öffentlich gezeigt.
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
Mehr Artikel