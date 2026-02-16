Auerbacher Feuerwehren sollen neue Einsatzfahrzeuge bekommen: „Die Anforderungen haben sich verändert“

Drei neue Fahrzeuge für die Auerbacher Ortsfeuerwehren sind beschlossene Sache. Wie viel die Anschaffung kostet und was mit den ausgemusterten Fahrzeugen passieren soll.

Die Auerbacher Ortsfeuerwehren in Rebesgrün, Reumtengrün und Vogelsgrün sollen in den nächsten Jahren neue Einsatzfahrzeuge erhalten. Einen entsprechenden Beschluss hat der Stadtrat auf den Weg gebracht. „Die Technik ist alt und rund um das Jahr 2000 angeschafft worden“, erklärte Ordnungsamtsleiter Moritz Zierold. Dass diese nach so... Die Auerbacher Ortsfeuerwehren in Rebesgrün, Reumtengrün und Vogelsgrün sollen in den nächsten Jahren neue Einsatzfahrzeuge erhalten. Einen entsprechenden Beschluss hat der Stadtrat auf den Weg gebracht. „Die Technik ist alt und rund um das Jahr 2000 angeschafft worden“, erklärte Ordnungsamtsleiter Moritz Zierold. Dass diese nach so...