MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Auerbacher Feuerwehren sollen neue Einsatzfahrzeuge bekommen: „Die Anforderungen haben sich verändert“

So sieht es aus: Das Löschgruppenfahrzeug, welches zuerst ausgeliefert werden soll.
So sieht es aus: Das Löschgruppenfahrzeug, welches zuerst ausgeliefert werden soll. Bild: Kristian Hahn/Archiv
So sieht es aus: Das Löschgruppenfahrzeug, welches zuerst ausgeliefert werden soll.
So sieht es aus: Das Löschgruppenfahrzeug, welches zuerst ausgeliefert werden soll. Bild: Kristian Hahn/Archiv
Auerbach
Auerbacher Feuerwehren sollen neue Einsatzfahrzeuge bekommen: „Die Anforderungen haben sich verändert“
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Drei neue Fahrzeuge für die Auerbacher Ortsfeuerwehren sind beschlossene Sache. Wie viel die Anschaffung kostet und was mit den ausgemusterten Fahrzeugen passieren soll.

Die Auerbacher Ortsfeuerwehren in Rebesgrün, Reumtengrün und Vogelsgrün sollen in den nächsten Jahren neue Einsatzfahrzeuge erhalten. Einen entsprechenden Beschluss hat der Stadtrat auf den Weg gebracht. „Die Technik ist alt und rund um das Jahr 2000 angeschafft worden“, erklärte Ordnungsamtsleiter Moritz Zierold. Dass diese nach so...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.02.2026
2 min.
Zwickauer Künstlerin Henrike Naumann erliegt Krebsleiden
Henrike Naumann nach dem Sieg beim Wettbewerb um den Max-Pechstein-Förderpreis 2019.
In der Stadt Max Pechsteins begann ihre Karriere, 2019 wurde sie mit einem Förderpreis seines Namens geehrt: Die Enkelin des Zwickauer Malers Karl Heinz Jakob wurde nur 41 Jahre alt.
Torsten Kohlschein
06.02.2026
2 min.
Neue Doppelspitze bei Auerbacher Wohnungsanbieter: „Wir freuen uns, dass Sie sich das zutrauen“
Alexander Poller und Dagmar Blechschmidt leiten die Wohnbau nun gemeinsam.
Die Geschäftsführung der Auerbacher Wohnbau GmbH wird erweitert. Die langjährige Unternehmenschefin Dagmar Blechschmidt bekommt Verstärkung. Wer der neue Mann an ihrer Seite ist.
Florian Wunderlich
14.02.2026
4 min.
Bürgermeister im Erzgebirge: „Es wäre nicht zumutbar, die Leute nach Freiberg in die Notaufnahme zu schicken.“
Deutschneudorfs Bürgermeister René Hoffmann spricht sich für den Erhalt des Olbernhauer Krankenhauses aus.
Deutschneudorfs Rathauschef René Hoffmann führt die Amtsgeschäfte in einer der kleinsten Gemeinden des Landkreises. Allerdings gibt es auch dort viel zu tun.
Joseph Wenzel
16.02.2026
3 min.
Karneval in Rio: Lula-Hommage löst politische Debatte aus
Die Sambaschule "Acadêmicos de Niterói" würdigte Präsident Lula mit ihrem Auftritt.
Glanz, Samba - und Politik: Eine Sambaschule widmet ihre Parade in Rio dem brasilianischen Staatschef. Im Wahljahr ist das rechtlich heikel. Oppositionsparteien wittern vorgezogene Wahlwerbung.
12:00 Uhr
2 min.
Auerbach beschließt Neugestaltung von Parkfläche im Neubaugebiet – was heißt das für die Anwohner?
Die besagte Fläche befindet sich im Neubaugebiet an der Albert-Schweitzer-Straße.
In Auerbach wird eine Stellfläche für Anwohner des Neubaugebiets an der Albert-Schweitzer-Straße umgebaut. Was steckt hinter dem Projekt?
Florian Wunderlich
16.02.2026
6 min.
Wer gewinnt in letzter Olympia-Woche Gold für Deutschland?
Francesco Friedrich möchte bei Olympia weitere Medaillen sammeln.
Vier Goldmedaillen hat Deutschland bei den Olympischen Winterspielen bis jetzt gesammelt - wie viele können es in den nächsten Tagen noch werden? Ein Überblick.
Mehr Artikel