Während die ersten Kunden den Würfel betreten, freuen sich OB Jens Scharff (l.) und Robert Hutschenreuther von der Sparkasse über die Wiedereröffnung.
Während die ersten Kunden den Würfel betreten, freuen sich OB Jens Scharff (l.) und Robert Hutschenreuther von der Sparkasse über die Wiedereröffnung. Bild: Joachim Thoß
Auerbach
Auerbacher haben ihren Sparkassenwürfel wieder
Von Gunter Niehus
Nach fast einem Jahr ist die Serviceeinrichtung am Dienstag wieder in Betrieb genommen worden. Warum sich die Reparatur hingezogen hatte.

Der laute Wumms zu Neujahr kurz nach 7 Uhr hatte für viele Auerbacher Sparkassenkunden im Neubaugebiet üble Folgen: Für fast ein Jahr konnten sie vor Ort keine Kontoauszüge abholen, Überweisungen tätigen, Daueraufträge einrichten und vieles mehr. Unbekannte hatten den dortigen Sparkassenwürfel gesprengt.
