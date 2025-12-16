Auerbacher haben ihren Sparkassenwürfel wieder

Auerbach
Nach fast einem Jahr ist die Serviceeinrichtung am Dienstag wieder in Betrieb genommen worden. Warum sich die Reparatur hingezogen hatte.
Der laute Wumms zu Neujahr kurz nach 7 Uhr hatte für viele Auerbacher Sparkassenkunden im Neubaugebiet üble Folgen: Für fast ein Jahr konnten sie vor Ort keine Kontoauszüge abholen, Überweisungen tätigen, Daueraufträge einrichten und vieles mehr. Unbekannte hatten den dortigen Sparkassenwürfel gesprengt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.