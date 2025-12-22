Auerbacher Neumarkt wird zur Partymeile

Auerbach
Eine Après-Ski-Party hat viele Besucher in die Auerbacher Innenstadt gelockt. Was sie gegen die Kälte taten.
Der Auerbacher Neumarkt ist Freitagabend zur Feierzone geworden. Die Après-Ski-Party brachte viele Menschen in die Innenstadt und sorgte für eine Pause vom Vorweihnachtstrubel. Zwischen Bühne, Ständen und dem Weihnachtsbaum wurde erst in Ruhe geplaudert. Als die Musik anzog wurde es lebhafter und vor der Bühne zeigte sich mehr Bewegung....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.