Auerbacher Ortsteil putzt sich zum Jubiläum mächtig heraus - Warum Roland Kaiser nur fast mitmischt

Wenn an Pfingsten in Beerheide der Bär steppt, soll jeder sehen, dass es was zu Feiern gibt. Dann steigt die Hauptveranstaltung zum 450. Geburtstag. Was es außer dem Pfingstsingen noch alles gibt.

Man wird nur einmal 450 Jahre alt – findet Beerheide und legt sich für seine Geburtstagsfeier ordentlich ins Zeug. Am 6. Juni beginnt ein viertägiges Festwochenende mit dem Pfingstsingen auf der Röthelstein-Naturbühne als Herzstück. Kiosk und Sanitärgebäude haben inzwischen frische Farbe bekommen. „Vom Umfeld her ist fast alles... Man wird nur einmal 450 Jahre alt – findet Beerheide und legt sich für seine Geburtstagsfeier ordentlich ins Zeug. Am 6. Juni beginnt ein viertägiges Festwochenende mit dem Pfingstsingen auf der Röthelstein-Naturbühne als Herzstück. Kiosk und Sanitärgebäude haben inzwischen frische Farbe bekommen. „Vom Umfeld her ist fast alles...