Auerbacher Rathaus unter gutem Stern: Sternsingerin Julia bringt Segenswunsch an

Für gute Wünsche und Segen gibt es Geld für arme Kinder in Bangladesh. Hier machten die Sternsinger der Katholischen St.-Christoporus-Gemeinde Halt.

Julia Eßbach (Foto) hat am Dienstag viel Gutes zu tun. Die Klingenthalerin und weitere Sternsinger von der Katholischen St.-Christophorus-Gemeinde besuchten das Auerbacher Rathaus. Die Kinder erinnerten mit Liedern an die Heiligen Drei Könige und schrieben den Segenswunsch *20 C+M+B+26 „Christus mansionem benedicat" – Christus segne dieses...