Auerbacher Stiftungsrat: Warum er auch ohne Yvonne Magwas weiblicher geworden ist

Wer soll über das Geld der neuen Bürgerstiftung entscheiden? Darüber hatte es in Auerbach Diskussionen gegeben. Was kam am Ende heraus?

Der neue Stiftungsrat der Bürgerstiftung für Auerbach steht. Der Stadtrat hatte auf seiner jüngsten Sitzung fünf Personen in dieses Gremium gewählt. Mit der Bürgerstiftung unter dem Dach der Sparkasse Vogtland sollen Extras für die Allgemeinheit finanziert werden, für die im Haushalt oder in anderen Ausgabentöpfen kein Geld zur Verfügung... Der neue Stiftungsrat der Bürgerstiftung für Auerbach steht. Der Stadtrat hatte auf seiner jüngsten Sitzung fünf Personen in dieses Gremium gewählt. Mit der Bürgerstiftung unter dem Dach der Sparkasse Vogtland sollen Extras für die Allgemeinheit finanziert werden, für die im Haushalt oder in anderen Ausgabentöpfen kein Geld zur Verfügung...