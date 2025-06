Auerbacher verabschieden ihre „Pfarrerin des Herzens“

Die Theologin Nikola Schmutzler sorgte bei ihrer Verabschiedung am Montag für ein volles Gotteshaus.

Mit einem festlichen Gottesdienst in vollem Gotteshaus ist Auerbachs Pastorin Nikola Schmutzler am Pfingstmontag in ihrer Gemeinde St. Laurentius verabschiedet worden. Zahlreiche Mitglieder, Kirchenvertreter, Freunde und Weggefährten waren gekommen, um ihre Wertschätzung auszudrücken.