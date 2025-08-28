Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Auf den Spuren einer Familiengeschichte in Treuen: Besuch im Vogtland endet mit unerwarteten Entdeckungen

Von links: Horst Teichmann, Joel Schechter, Sally Ido, Ines und Mario Nixdorf vor dem einstigen Herzfeld-Haus an der Treuener Kirchgasse.
Von links: Horst Teichmann, Joel Schechter, Sally Ido, Ines und Mario Nixdorf vor dem einstigen Herzfeld-Haus an der Treuener Kirchgasse.
Auerbach
Auf den Spuren einer Familiengeschichte in Treuen: Besuch im Vogtland endet mit unerwarteten Entdeckungen
Von Petra Steps
Joel Schechter, Enkel der Treuener Herzfeld-Familie, hat gerade in Zwickau zu tun. Spontan besuchte er das Vogtland, um auf Familienspuren zu wandeln. Dabei trat manche Überraschung ans Licht.

Joel Schechter, Sohn von Marianne Herzfeld, ist gerade in Deutschland und hat die Heimat seiner Mutter besucht. Sally Ido, die seit Veröffentlichung des Beitrages über die jüdische Familie aus Treuen Kontakt mit deren Nachfahren hält, trommelte schnell ein paar Leute zusammen, nachdem sie die Nachricht am Freitagabend erhalten hatte, bestellte...
