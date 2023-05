Auf Weihe folgt Blaulichttag

Falkenstein.

Die von den Freiwilligen Feuerwehren in Oberlauterbach und Falkenstein vor wenigen Monaten erworbenen Fahrzeuge werden am Freitag bei der Falkensteiner Feuerwehr feierlich geweiht. Die städtische Wehr hat ein HLF 20 (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug) erhalten und die Ortswehr eine neue MLF (Mittleres Löschfahrzeug), so die Feuerwehr. Wer das Ehrenamt der Brandschützer näher kennenlernen möchte, hat dazu am Samstag bei einer Blaulichtmeile die Möglichkeit. Die Falkensteiner Wehr stellt am und im Depot an der Rathenaustraße ihre Arbeit vor und präsentiert die Technik. Von 14 bis 18 Uhr gibt es zudem Spritzwand, Kuchenbasar, Tombola und Jumicar. Es spielen die Schalmeienfreunde Falkenstein. Ab 19 Uhr gibt es Tanz in der Fahrzeughalle mit dem DJ Sundowner. (lh)