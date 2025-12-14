MENÜ
Bild: Joachim Thoß
Bild: Joachim Thoß
Bild: Joachim Thoß
Bild: Joachim Thoß
Auerbach
Aufzug der Bergleute zum Finale des Auerbacher Weihnachtsmarktes
Von Joachim Thoß
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bergbrüderschaften aus dem Erzgebirge sind am Sonntagnachmittag durch die Auerbacher Innenstadt marschiert.

Die einzige Bergparade im Vogtland hat am Sonntagnachmittag wieder für Andrang in der Auerbacher Innenstadt gesorgt. Dort marschierten Bergbrüder aus Schneeberg, Aue, Sosa, Oelsnitz im Erzgebirge, Oederan, Zwönitz und Zwickau durch die Innenstadt. Vom Rathaus aus liefen die Bergleute durch die Nicolaistraße und die Schulstraße zum...
