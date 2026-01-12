Aus dem Duett wird ein Solo in Rodewisch: Schöniger lädt zu Bürgermeisterinnen-Talk

Knapp drei Wochen vor der Bürgermeisterwahl in Rodewisch lädt die kandidierende Amtsinhaberin zum Gespräch. Weshalb der AfD-Gegenkandidat fehlt.

Die zur Rodewischer Bürgermeisterwahl am 1. Februar wieder kandidierende Amtsinhaberin Kerstin Schöniger lädt für diesen Mittwoch, 14. Januar, 18 Uhr, ins Rowi-Labor ein. Der Talk mit Bürgern ist die bisher einzige eigene Wahlkampf-Veranstaltung der 57-jährigen Einzelkandidatin. Anfangs lud der Rodewischer Bürgertreff zum Talk mit beiden...