MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Aus dem Duett wird ein Solo in Rodewisch: Schöniger lädt zu Bürgermeisterinnen-Talk

Amtsinhaberin Kerstin Schöniger tritt als Einzelkandidatin zur Wahl an. Am 14. Januar lädt sie zum Talk.
Amtsinhaberin Kerstin Schöniger tritt als Einzelkandidatin zur Wahl an. Am 14. Januar lädt sie zum Talk. Bild: D. Rötzschke
Amtsinhaberin Kerstin Schöniger tritt als Einzelkandidatin zur Wahl an. Am 14. Januar lädt sie zum Talk.
Amtsinhaberin Kerstin Schöniger tritt als Einzelkandidatin zur Wahl an. Am 14. Januar lädt sie zum Talk. Bild: D. Rötzschke
Auerbach
Aus dem Duett wird ein Solo in Rodewisch: Schöniger lädt zu Bürgermeisterinnen-Talk
Redakteur
Von Cornelia Henze
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Knapp drei Wochen vor der Bürgermeisterwahl in Rodewisch lädt die kandidierende Amtsinhaberin zum Gespräch. Weshalb der AfD-Gegenkandidat fehlt.

Die zur Rodewischer Bürgermeisterwahl am 1. Februar wieder kandidierende Amtsinhaberin Kerstin Schöniger lädt für diesen Mittwoch, 14. Januar, 18 Uhr, ins Rowi-Labor ein. Der Talk mit Bürgern ist die bisher einzige eigene Wahlkampf-Veranstaltung der 57-jährigen Einzelkandidatin. Anfangs lud der Rodewischer Bürgertreff zum Talk mit beiden...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.12.2025
2 min.
AfD-Kandidat für Rodewisch: Das Thema Gendern ganz oben auf seiner Liste
Tino Wolf tritt für die AfD zur Bürgermeisterwahl an.
Tino Wolf tritt für die AfD zur Bürgermeisterwahl am 1. Februar in Rodewisch an. Am Montagabend lud er zur Wahlversammlung in den Ratskeller ein. Was seine Themen waren.
Gunter Niehus
11:32 Uhr
2 min.
Die glatte "Gunda" wird vertrieben
Die Glättegefahr lässt nach.
Mildere Luft lässt die Temperaturen steigen: Die Glatteis-Gefahr lässt nach.
11.01.2026
2 min.
Glatteis in Sachsen: Hier warnt der Wetterdienst am Montag vor glatten Straßen
Bis in die Nach auf Dienstag hinein warnt der DWD vor Glatteis.
Das Wochenende begann für Autofahrer in Sachsen turbulent, was das Wetter anging. Nun ist klar: Die neue Woche knüpft direkt daran an. Was Sie jetzt wissen müssen.
Patrick Hyslop
11:19 Uhr
1 min.
Regionalbahn am Bahnhof Glashütte in Sachsen entgleist
Am Bahnhof Glashütte ist eine Regionalbahn entgleist. (Symbolbild)
Bei Eis und Schnee ist eine Regionalbahn im Osterzgebirge entgleist. Der Verkehrsverbund spricht von einer "witterungsbedingten Entgleisung".
27.11.2025
2 min.
Wahl 2026: Dieser AfD-Kandidat will Bürgermeister in Vogtland-Stadt werden
Tino Wolf (AfD) ist in Rodewisch Stadtrat - will aber 2026 Bürgermeister werden.
Tino Wolf von der AfD möchte am 1. Februar 2026 in Rodewisch zum Bürgermeister gewählt werden. Der Politik-Neuling wird damit zum Mitbewerber von Amtsinhaberin Kerstin Schöniger (CDU).
Cornelia Henze
11.01.2026
4 min.
„Wir wurden regelrecht überrannt“: Ansturm auf Nachtrodeln im Erzgebirge
 8 Bilder
Hochbetrieb beim Nachtrodeln Gornau. Die Ausrichter sprachen von schätzungsweise 500 Besuchern – so viele wie noch nie bei dem Event.
Schlittenfahren bei Fackelschein und Scheinwerferlicht: Diese Möglichkeit wird Wintersportfans seit Jahren am Rodelhang in Gornau geboten. Diesmal wurden auch die kühnsten Erwartungen übertroffen.
Patrick Herrl
Mehr Artikel