Ausflugstipps: Das ist am 2. Adventswochenende im Vogtland los

Auerbach
Die Tanzbar mit Partymusik in der Plauener Festhalle gibt es am Samstag in der Weihnachtsversion. Außerdem ist Songwriter Paul Millns im Vogtland zu Gast. Eine Übersicht, was am Wochenende los ist.
Tanzbar: Die Plauener Festhalle verwandelt sich am Samstag in eine Tanzfläche. Ab 21 Uhr gibt es die Tanzbar in der Weihnachts-Edition mit weihnachtlicher Deko, Glühweinduft und Lagerfeuer im Außenbereich. Auf verschiedenen Tanzflächen spielen DJs Diskofox, Latinklänge, Hits der 1980er- und 90er-Jahre sowie House- und Dance-Songs. Außerdem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.