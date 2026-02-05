MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Ausflugstipps für das Ferienwochenende im Vogtland: Kindersport-Event, Baumesse und Musik von Udo Jürgens

Gabriela Benesch und Alex Parker präsentieren „Die Udo Jürgens Story“ in Reichenbach.
Gabriela Benesch und Alex Parker präsentieren „Die Udo Jürgens Story“ in Reichenbach. Bild: Erich Furrer/Archiv
Die Vogtland-Baumesse gibt am Wochenende Impulse für Haus und Garten.
Die Vogtland-Baumesse gibt am Wochenende Impulse für Haus und Garten. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Rein in die Kostüme: An zahlreichen Orten wird in den nächsten Tagen Fasching gefeiert.
Rein in die Kostüme: An zahlreichen Orten wird in den nächsten Tagen Fasching gefeiert. Bild: Thomas Warnack/dpa
Gabriela Benesch und Alex Parker präsentieren „Die Udo Jürgens Story“ in Reichenbach.
Gabriela Benesch und Alex Parker präsentieren „Die Udo Jürgens Story“ in Reichenbach. Bild: Erich Furrer/Archiv
Die Vogtland-Baumesse gibt am Wochenende Impulse für Haus und Garten.
Die Vogtland-Baumesse gibt am Wochenende Impulse für Haus und Garten. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Rein in die Kostüme: An zahlreichen Orten wird in den nächsten Tagen Fasching gefeiert.
Rein in die Kostüme: An zahlreichen Orten wird in den nächsten Tagen Fasching gefeiert. Bild: Thomas Warnack/dpa
Auerbach
Ausflugstipps für das Ferienwochenende im Vogtland: Kindersport-Event, Baumesse und Musik von Udo Jürgens
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die „Udo Jürgens Story“ kommt am Freitag ins Vogtland. Die Baumesse in Plauen zeigt Trends und gibt Tipps rund ums Haus. Wo Fasching gefeiert werden kann und was für die Ferienkinder angeboten wird.

Die Udo Jürgens-Story: Am Freitag, 19.30 Uhr, ist das Neuberinhaus in Reichenbach Schauplatz für „Die Udo Jürgens Story – Sein Leben, seine Liebe, seine Musik“. Die Show ist eine Hommage an Udo Jürgens. Die Künstler nehmen das Publikum mit auf eine musikalische Reise durch Jürgens‘ Karriere, inklusive seiner bekanntesten Hits. Die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.12.2025
4 min.
Abi-Treffen im Vogtland und E-Werk feiert mit großer Party: Ausflugstipps für Weihnachten und Wochenende
Das E-Werk in Reichenbach gibt es seit 25 Jahren – am Samstag wird das gefeiert.
Wer in den nächsten Tagen etwas erleben will, bekommt im Vogtland eine große Auswahl. Ob Weihnachtsrockmusik, Partyalarm oder doch eher klassisch und ruhig. Das ist zwischen Plauen und Auerbach los.
Florian Wunderlich
04.02.2026
4 min.
Hiobsbotschaft im Erzgebirge: Betreiber des neuen Erlebnisparks stellen Insolvenzantrag
In die neue Indoor-Erlebniswelt ist in den vergangenen Jahren eine Millionensumme geflossen.
Für eine Millionensumme ist in Markersbach der Glück-Auf-Erlebnispark entstanden, der erst im Dezember 2025 eröffnete. Nun hat die Betreiberfirma einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Was bedeutet das für den Spielepark?
Beate Kindt-Matuschek, Jürgen Freitag
12:45 Uhr
2 min.
Transporter im Teich: Polizei nennt Details zu Unfall in Seifersbach
Update
Im Rossauer Ortsteil Seifersbach ist ein Transporter in den Teich gerutscht.
Am Dienstagabend rutschte ein Transporter in Seifersbach in einen Dorfteich. Die Ursache war zunächst unklar, doch nun steht sie fest.
Dietmar Thomas, Erik-Frank Hoffmann
22:48 Uhr
2 min.
Amazon plant Investitionen von 200 Milliarden Dollar
Amazon schockierte die Börse mit seinen Investitionsplänen.
Tech-Riesen überbieten sich gerade mit gewaltigen Investitionen in Infrastruktur für Künstliche Intelligenz. Amazon will auch bei Satelliten und Robotik mitmischen. Das geht ins Geld.
22:32 Uhr
2 min.
Saudi-Liga mit klarer Ansage an Superstar Ronaldo
Der Superstar soll unzufrieden sein - und bekommt nun eine Ansage von der Liga.
Der Superstar fehlte zuletzt. Über die Gründe wird bisher nur spekuliert. Am Tag von Cristiano Ronaldos 41. Geburtstag dürfte ein Statement der Liga den Portugiesen wenig freudig stimmen.
12:00 Uhr
4 min.
Ausflugstipps für das Wochenende im Vogtland: 80er-Jahre-Party, Fasching und Wintergrillen in Plauen
Am Wochenende starten vielerorts die ersten Faschingsfeiern.
Mit Musik von Depeche Mode leben am Wochenende die 80er-Jahre wieder auf. In Reichenbach lockt ein Wintermarkt und in Plauen das Wintergrillen. Außerdem gibt es viele Faschingsfeiern. Ein Überblick.
Florian Wunderlich
Mehr Artikel