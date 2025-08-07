Ausflugstipps für das letzte Sommerferien-Wochenende im Vogtland: Street-Food-Festival, Grenzfest und mehr

Auerbach
Mit kulinarischen Spezialitäten lockt das Street-Food-Festival nach Reichenbach. Grenzfest wird im Oberland gefeiert. An welchem Schloss im Vogtland eine Reise in die Vergangenheit wartet.
Street-Food-Festival: Im Park der Generationen in Reichenbach findet ein Street-Food-Festival statt. Besucher können kulinarische Spezialitäten aus aller Welt probieren, dazu gibt es Craft-Beer-Bars und Cocktails. Für Kinder gibt es Karussells und Animation. Geöffnet ist Freitag ab 15 Uhr, Samstag und Sonntag ab 11 Uhr. Eintritt frei.
