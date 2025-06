Ausflugstipps für das Pfingstwochenende: Größter Rummel des Vogtlands startet, Rock Classics und Stefanie-Hertel-Jubiläum

In den nächsten Tagen ist im Vogtland jede Menge los: In Plauen beginnt das Vogelschießen, eine Premiere wartet an der Vogtland-Arena in Klingenthal und das Rock Classics an der Göltzschtalbrücke.

Vogelschießen: Am Freitag, 18 Uhr, beginnt auf dem Festplatz in Plauen der größte Rummel im Vogtland. Besucher erwartet ein Mix aus Fahr- und Erlebnisgeschäften sowie Los- und Schießbuden. Das Vogelschießen ist bis 15. Juni täglich ab 14 Uhr geöffnet.