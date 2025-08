Ausflugstipps für das Wochenende: Clock-Clock im Vogtland, Grünbacher Kirmes und L*abore-Festival am Mühlteich

Premiere in Oelsnitz: Dort gibt es ein besonderes Tuning-Treffen. Am Mühlteich in Hauptmannsgrün steht das L*abore-Festival an. In Plauen wird es spirituell, und in Grünbach ist Kirmes-Wochenende.

Große Sause in Grünbach: Am Freitag beginnt die viertägige Grünbacher Kirmes. Start ist 18 Uhr mit dem Umzug der Vereine und der Eröffnung auf dem Festplatz. 20 Uhr spielt die Band Volxxbeat. Musikalisches wird es am Samstag mit Böhmischer Blasmusik (14 Uhr), den Falkensteiner Schalmeien (17.30 Uhr) und der Partyband Spur 13 (20 Uhr) geben.