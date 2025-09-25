Ausflugstipps für das Wochenende: Folkherbst startet in Plauen, Einkaufsnacht in Auerbach und viele Feste

Auerbach
Der Folkherbst im Malzhaus in Plauen beginnt. Die Auerbacher Innenstadt lockt zur Einkaufsnacht unter dem Motto „Hüttengaudi“ mit Aktionen. Was sonst noch los ist.
Folkherbst beginnt: Im Plauener Malzhaus geht der Folkherbst am Samstag in seine 33. Runde. Zur Eröffnung spielt die rumänische Band Fanfare Ciocarlia. Ihr neues Album „It Wasn‘t Hard To Love You“ ist eine Hommage an ihre Anhängerschaft. Vorher gibt es allerdings die Preisverleihung für die Gewinner des letzten Jahres. Das Absinto...
