MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Ausflugstipps für das Wochenende: Großer Faschingsumzug und Kindershow mit Willi Weitzel im Vogtland

Großes Jubiläum in Plauen. Am Sonntag setzt sich zum 30. Mal der Faschingsumzug in Bewegung.
Großes Jubiläum in Plauen. Am Sonntag setzt sich zum 30. Mal der Faschingsumzug in Bewegung. Bild: Thomas Voigt/Archiv
Willi Weitzel im letzten Sommer an der Göltzschtalbrücke. Nun kommt der Entdecker wieder ins Vogtland.
Willi Weitzel im letzten Sommer an der Göltzschtalbrücke. Nun kommt der Entdecker wieder ins Vogtland. Bild: Matthias Ditscherlein/Archiv
Peter Orloff und der Schwarzmeer-Kosaken-Chor kommen zur Abschiedstour nach Markneukirchen.
Peter Orloff und der Schwarzmeer-Kosaken-Chor kommen zur Abschiedstour nach Markneukirchen. Bild: Manfred Esser
Großes Jubiläum in Plauen. Am Sonntag setzt sich zum 30. Mal der Faschingsumzug in Bewegung.
Großes Jubiläum in Plauen. Am Sonntag setzt sich zum 30. Mal der Faschingsumzug in Bewegung. Bild: Thomas Voigt/Archiv
Willi Weitzel im letzten Sommer an der Göltzschtalbrücke. Nun kommt der Entdecker wieder ins Vogtland.
Willi Weitzel im letzten Sommer an der Göltzschtalbrücke. Nun kommt der Entdecker wieder ins Vogtland. Bild: Matthias Ditscherlein/Archiv
Peter Orloff und der Schwarzmeer-Kosaken-Chor kommen zur Abschiedstour nach Markneukirchen.
Peter Orloff und der Schwarzmeer-Kosaken-Chor kommen zur Abschiedstour nach Markneukirchen. Bild: Manfred Esser
Auerbach
Ausflugstipps für das Wochenende: Großer Faschingsumzug und Kindershow mit Willi Weitzel im Vogtland
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wovon träumen Kinder im Vogtland? Willi Weitzel will‘s wissen und gastiert mit seiner Kindershow in Rodewisch. In Plauen und Lengenfeld ziehen die Faschingsumzüge durch die Straßen.

Faschingsumzüge: Alaaf und Helau zum 30. Plauener Faschingsumzug. Der Verein Vogtländischer Carnevalisten organisiert am Sonntag den Jubiläumsumzug. Dieser startet 14 Uhr in Neundorf und führt auf einer Strecke von etwa 1,5 Kilometern über die Neundorfer Straße, am Rathaus vorbei bis auf den Altmarkt. Dort wird bis 19 Uhr mit Musik und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:45 Uhr
6 min.
Willi Weitzel will’s wissen: Wovon träumen Kinder im Vogtland?
Ein Traum von Willi Weitzel war es, ein Floß zu bauen, mit ihm auf dem Fluss zu treiben und zu träumen. Mehr davon erzählt Willi am 14. Februar in Rodewisch.
Karohemd, Jeans und breites Lachen: So kommt der aus dem Kinderfernsehen bekannte Moderator Willi Weitzel am 14. Februar nach Rodewisch (15/18 Uhr, Ratskellersaal). „Freie Presse“ verlost 2 x 2 Karten und sprach mit Willi Weitzel über Kindermut und -träume. Welche Ratschläge von Eltern er für gefährlich hält.
Cornelia Henze
06:38 Uhr
4 min.
Er baute die Werdauer Kinderklinik auf, jetzt wurde ihm einfach gekündigt: „Es kam nicht ein Wort des Dankes“
Der frühere Chefarzt der Kinderabteilung an der Pleißental-Klinik, Dirk Ermisch, hier bei einer Demo vor dem Landratsamt. Neben ihm steht Verdi-Sekretärin Simone Bovensiepen.
Dirk Ermisch (81) hat die Kinderklinik in der Werdauer Pleißental-Klinik aufgebaut, war Chefarzt und ist bis heute dort als Honorararzt tätig. Er schüttelt nicht nur über den Umgang der Chefetage mit den Ärzten den Kopf.
Jan-Dirk Franke
12.02.2026
4 min.
Fasching vielerorts, Legenden in Bad Elster und Markneukirchen: Die Tipps zum Wochenende
Keramik und Grafik als „Balanceakt“ zeigt die Thüringer Künstlerin Marion Walther ab Freitag in einer Ausstellung im Königlichen Kurhaus Bad Elster.
Der große Faschingsumzug am Sonntag in Plauen, ein kleiner am Samstag in Adorf, dazu Närrisches unter anderem in Triebel und Oelsnitz: Im Vogtland sind Mitte Februar viele Veranstaltungen im Angebot.
Ronny Hager
06:06 Uhr
2 min.
Hiobsbotschaft: Schwimmhalle im Erzgebirge geschlossen
Die Schwimmhalle „Atlantis“ muss wegen Reparaturarbeiten länger geschlossen bleiben.
Aufgrund einer technischen Störung sollte die Schwimmhalle „Atlantis“ nur am Dienstag geschlossen bleiben. Doch die Reparatur dauert deutlich länger. Es ist die nächste schlechte Nachricht.
Patrick Herrl
18:41 Uhr
4 min.
Bundesregierung gibt Schloss Meseberg als Gästehaus auf
Schloss Meseberg wurde seit 2007 unter anderem für Empfänge von Staats- und Regierungschefs, aber auch für Kabinettsklausuren genutzt. (Archivbild)
Das historische Anwesen in Meseberg eine gute Autostunde nördlich von Berlin war Kulisse für Staatsempfänge und Kabinettsklausuren. Jetzt hat die Bundesregierung entschieden, dass die Ära bald endet.
18:45 Uhr
4 min.
Grenzschutz-Kommandeur: Razzien in Minnesota werden beendet
Mit den Razzien in Minnesota soll dem US-Grenzschutzbeauftragten Tom Homan zufolge Schluss sein.
Bereits Anfang Februar hatte US-Präsident Donald Trump einen Abzug von Hunderten Grenzschutzbeamten aus Minneapolis angekündigt. Nun sollen die Razzien im Bundesstaat Minnesota ein Ende haben.
Mehr Artikel