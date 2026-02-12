Ausflugstipps für das Wochenende: Großer Faschingsumzug und Kindershow mit Willi Weitzel im Vogtland

Wovon träumen Kinder im Vogtland? Willi Weitzel will‘s wissen und gastiert mit seiner Kindershow in Rodewisch. In Plauen und Lengenfeld ziehen die Faschingsumzüge durch die Straßen.

Faschingsumzüge: Alaaf und Helau zum 30. Plauener Faschingsumzug. Der Verein Vogtländischer Carnevalisten organisiert am Sonntag den Jubiläumsumzug. Dieser startet 14 Uhr in Neundorf und führt auf einer Strecke von etwa 1,5 Kilometern über die Neundorfer Straße, am Rathaus vorbei bis auf den Altmarkt. Dort wird bis 19 Uhr mit Musik und...