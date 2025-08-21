Ausflugstipps für das Wochenende: Helge Schneider im Vogtland, Plauener Herbst, Ü-30-Party und vieles mehr

Mit Helge Schneider und Pietro Lombardi kommen gleich zwei namhafte Künstler ins Vogtland. In Plauen steigt das Herbst-Volksfest und im Göltzschtal locken Freiluftkino und Weinfest nach draußen.

Ein Mann und seine Musik: Unterhaltungskünstler Helge Schneider tritt am Sonntag, 19 Uhr, im Plauener Parktheater auf. Der 69-Jährige, der 1993 mit dem Lied „Katzeklo" deutschlandweite Bekanntheit erlangte, steht mit Band auf der Bühne. Tickets in den „Freie Presse"-Shops, zu finden unter freiepresse.de/vorort.