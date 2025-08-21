Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Ausflugstipps für das Wochenende: Helge Schneider im Vogtland, Plauener Herbst, Ü-30-Party und vieles mehr

Der Musiker und Komiker Helge Schneider tourt 2025 mit seinem Programm „Ein Mann und seine Musik“ durchs Land. Jetzt ist er in Plauen zu Gast.
Der Musiker und Komiker Helge Schneider tourt 2025 mit seinem Programm „Ein Mann und seine Musik“ durchs Land. Jetzt ist er in Plauen zu Gast.
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Mit Helge Schneider und Pietro Lombardi kommen gleich zwei namhafte Künstler ins Vogtland. In Plauen steigt das Herbst-Volksfest und im Göltzschtal locken Freiluftkino und Weinfest nach draußen.

Ein Mann und seine Musik: Unterhaltungskünstler Helge Schneider tritt am Sonntag, 19 Uhr, im Plauener Parktheater auf. Der 69-Jährige, der 1993 mit dem Lied „Katzeklo“ deutschlandweite Bekanntheit erlangte, steht mit Band auf der Bühne. Tickets in den „Freie Presse“-Shops, zu finden unter freiepresse.de/vorort.
