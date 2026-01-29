Ausflugstipps für das Wochenende im Vogtland: 80er-Jahre-Party, Fasching und Wintergrillen in Plauen

Mit Musik von Depeche Mode leben am Wochenende die 80er-Jahre wieder auf. In Reichenbach lockt ein Wintermarkt und in Plauen das Wintergrillen. Außerdem gibt es viele Faschingsfeiern. Ein Überblick.

80er-Jahre-Party: Im Brauereigutshof in Wernesgrün steigt am Samstag eine 80er-Jahre-Party. Angekündigt sind Hits von Depeche Mode und anderen. Auflegen werden das DJ Duo aus Marcus Meyn von Camouflage und DJ Black Boys. Beginn ist 20 Uhr. Tickets gibt es online unter brauerei-gutshof.de/events und an der Abendkasse.