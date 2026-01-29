MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Ausflugstipps für das Wochenende im Vogtland: 80er-Jahre-Party, Fasching und Wintergrillen in Plauen

Am Wochenende starten vielerorts die ersten Faschingsfeiern.
Am Wochenende starten vielerorts die ersten Faschingsfeiern. Bild: Simone Zeh/Archiv
Im Vogtlandtheater in Plauen feiert das Ballett „Peer Gynt“ am Samstag Premiere.
Im Vogtlandtheater in Plauen feiert das Ballett „Peer Gynt“ am Samstag Premiere. Bild: Semperoper Dresden/Ian Whalen/Archiv
In Wernesgrün leben am Samstag die 80er-Jahre mit Musik von Depeche Mode wieder auf.
In Wernesgrün leben am Samstag die 80er-Jahre mit Musik von Depeche Mode wieder auf. Bild: Danilo Döhling/Archiv
Am Wochenende starten vielerorts die ersten Faschingsfeiern.
Am Wochenende starten vielerorts die ersten Faschingsfeiern. Bild: Simone Zeh/Archiv
Im Vogtlandtheater in Plauen feiert das Ballett „Peer Gynt“ am Samstag Premiere.
Im Vogtlandtheater in Plauen feiert das Ballett „Peer Gynt“ am Samstag Premiere. Bild: Semperoper Dresden/Ian Whalen/Archiv
In Wernesgrün leben am Samstag die 80er-Jahre mit Musik von Depeche Mode wieder auf.
In Wernesgrün leben am Samstag die 80er-Jahre mit Musik von Depeche Mode wieder auf. Bild: Danilo Döhling/Archiv
Auerbach
Ausflugstipps für das Wochenende im Vogtland: 80er-Jahre-Party, Fasching und Wintergrillen in Plauen
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit Musik von Depeche Mode leben am Wochenende die 80er-Jahre wieder auf. In Reichenbach lockt ein Wintermarkt und in Plauen das Wintergrillen. Außerdem gibt es viele Faschingsfeiern. Ein Überblick.

80er-Jahre-Party: Im Brauereigutshof in Wernesgrün steigt am Samstag eine 80er-Jahre-Party. Angekündigt sind Hits von Depeche Mode und anderen. Auflegen werden das DJ Duo aus Marcus Meyn von Camouflage und DJ Black Boys. Beginn ist 20 Uhr. Tickets gibt es online unter brauerei-gutshof.de/events und an der Abendkasse.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:11 Uhr
3 min.
Zschäpe: Mutmaßliche Vertraute wusste nichts von NSU-Morden
Die NSU-Terroristin Beate Zschäpe wurde 2018 zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. (Archivbild)
Susann E. soll die rechtsextreme Terrorzelle unterstützt haben. Beate Zschäpe betont im Prozess, E. habe nur von Banküberfällen gewusst. Die Bundesanwaltschaft sieht das anders.
28.01.2026
8 min.
Sieben Jahre Garantie und trotzdem nur Werkstatt-Ärger: Was ein Vogtländer mit seinem Kia durchhat
Torsten Götze aus Adorf im Vogtland fährt einen Kia Sorento. Momentan steht sein Dienstwagen aber allzu oft in der Werkstatt.
Ärger mit dem Auto hat jeder mal. Was Torsten Götze aus dem Vogtland erlebt hat, ist eine andere Nummer: Seit Herbst 2024 blieb er mit seinem Dienstwagen immer wieder liegen – und wartete monatelang auf Reparaturen. Chronologie einer Werkstatt-Odyssee.
Andreas Rentsch
28.01.2026
4 min.
Mit 57 in Altersteilzeit: Wie VW Sachsen den vorzeitigen Ruhestand abpuffert und weshalb das dem Betriebsrat wichtig ist
Mitarbeiter von Volkswagen Sachsen bei einer Betriebsversammlung im Werk Zwickau.
Die Altersteilzeit ist der wichtigste Hebel für VW, um Stellen abzubauen. Nun darf der Jahrgang 1969 die Verträge unterschreiben. Das Modell ist attraktiv, es gibt aber eine wichtige Regel.
Jan-Dirk Franke
08.01.2026
4 min.
Ausflugstipps für das Wochenende im Vogtland: Kult-Band Engerling in Plauen, Kurzfilmtag und erste Knutfeste
1975 ist die Bluesrockband Engerling in Ost-Berlin gegründet worden. Nun gastiert die Kult-Band im Plauener Malzhaus.
Die legendäre Band Engerling feiert ein halbes Jahrhundert auf der Bühne – und kommt jetzt nach Plauen. In Reichenbach locken Kurzfilme für Kinder und Familien. Außerdem starten die ersten Knutfeste.
Florian Wunderlich
25.12.2025
4 min.
Abi-Treffen im Vogtland und E-Werk feiert mit großer Party: Ausflugstipps für Weihnachten und Wochenende
Das E-Werk in Reichenbach gibt es seit 25 Jahren – am Samstag wird das gefeiert.
Wer in den nächsten Tagen etwas erleben will, bekommt im Vogtland eine große Auswahl. Ob Weihnachtsrockmusik, Partyalarm oder doch eher klassisch und ruhig. Das ist zwischen Plauen und Auerbach los.
Florian Wunderlich
14:19 Uhr
1 min.
Premiere: Akkuzüge fahren zwischen Leipzig und Chemnitz
Am Montag soll erstmals ein Akkuzug fahrplanmäßig auf der Strecke Leipzig-Chemnitz rollen (Archivbild)
Zwei Jahre Verzögerung, jetzt ist es so weit: 300 Sitzplätze, Doppeltraktion und eine Premiere für Sachsen. Nächste Woche fährt der erste Akkuzug Fahrgäste zwischen Leipzig und Chemnitz.
Mehr Artikel