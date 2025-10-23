Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Ausflugstipps für das Wochenende im Vogtland: Herbstfeste locken mit Neuerungen

Bettina Liedtke, Andrea Böttcher, Kristin Morgner, Simone Süß (v. l.) bereiten die Deko für das Herbstfest an den Weberhäusern in Plauen mit lustigen Kürbisgesichtern vor.
Bettina Liedtke, Andrea Böttcher, Kristin Morgner, Simone Süß (v. l.) bereiten die Deko für das Herbstfest an den Weberhäusern in Plauen mit lustigen Kürbisgesichtern vor. Bild: Ellen Liebner
Bettina Liedtke, Andrea Böttcher, Kristin Morgner, Simone Süß (v. l.) bereiten die Deko für das Herbstfest an den Weberhäusern in Plauen mit lustigen Kürbisgesichtern vor.
Bettina Liedtke, Andrea Böttcher, Kristin Morgner, Simone Süß (v. l.) bereiten die Deko für das Herbstfest an den Weberhäusern in Plauen mit lustigen Kürbisgesichtern vor. Bild: Ellen Liebner
Auerbach
Ausflugstipps für das Wochenende im Vogtland: Herbstfeste locken mit Neuerungen
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Motörhead-Fans kommen auf ihre Kosten: Die Tribute-Band Motörizer spielt in Plauen. Einen besonderen Auftritt gibt es auch in Reichenbach. Außerdem warten Neues und Bewährtes bei den Herbstfesten.

Motörizer in Plauen: Die Motörhead-Tribute-Band spielt am Freitag, 20 Uhr, in der Festhalle in Plauen. Die Show beinhaltet neben zahlreichen neueren Klassikern meist auch das komplette Set der legendären „No Sleep ‚til Hammersmith“ aus dem Jahr 1981. Unterstützung gibt die Band Disappointed aus Markneukirchen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.09.2025
4 min.
Ausflugstipps für das Wochenende: Folkherbst startet in Plauen, Einkaufsnacht in Auerbach und viele Feste
Absinto Orkestra gewann den Folkherbst 2024. Am Wochenende erhalten sie ihren Preis, während die Veranstaltungsreihe in die 33. Runde startet.
Der Folkherbst im Malzhaus in Plauen beginnt. Die Auerbacher Innenstadt lockt zur Einkaufsnacht unter dem Motto „Hüttengaudi“ mit Aktionen. Was sonst noch los ist.
Florian Wunderlich
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
20:57 Uhr
2 min.
Weißes Haus: Trump will Xi nächsten Donnerstag treffen
Trump hatte Xi bereits in seiner ersten Amtszeit mehrmals getroffen. (Archivbild)
Zwischendurch war unklar, ob ein geplantes Treffen zwischen Trump und Xi in Südkorea überhaupt stattfindet. Doch zuletzt kündigte Trump an, er werde Xi treffen. Nun gibt es auch ein Datum.
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
18.09.2025
4 min.
Ausflugstipps für das Wochenende im Vogtland: Spätsommerfest in Auerbach, Hochzeitsmesse in Plauen und mehr
Aktuelle Trends aus der Hochzeitsbranche zeigt eine Messe in Plauen.
Aktuelle Trends in der Brautmode zeigt die Hochzeitsmesse in Plauen. Viel Musik und historische Landmaschinen gibt es in Auerbach. Aber damit nicht genug: Wo noch getanzt und gefeiert werden kann.
Florian Wunderlich
Von FP
3 min.
20:58 Uhr
3 min.
Europa sendet ein Signal der Mutlosigkeit
Meinung
EU-Gipfel in Brüssel am Donnerstag: Bei der Hilfe für die Ukraine gab es ein dickes Brett zu bohren.
Die EU ringt um eine stärkere Unterstützung der Ukraine und sucht zudem einen Weg aus der Krise. Dabei wird an vielen kleinen Schrauben gedreht – notwendig wären aber grundlegende Reformen.
FP
Mehr Artikel