Ausflugstipps für das Wochenende im Vogtland: Herbstfeste locken mit Neuerungen

Motörhead-Fans kommen auf ihre Kosten: Die Tribute-Band Motörizer spielt in Plauen. Einen besonderen Auftritt gibt es auch in Reichenbach. Außerdem warten Neues und Bewährtes bei den Herbstfesten.

Motörizer in Plauen: Die Motörhead-Tribute-Band spielt am Freitag, 20 Uhr, in der Festhalle in Plauen. Die Show beinhaltet neben zahlreichen neueren Klassikern meist auch das komplette Set der legendären „No Sleep ‚til Hammersmith" aus dem Jahr 1981. Unterstützung gibt die Band Disappointed aus Markneukirchen.