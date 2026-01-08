Ausflugstipps für das Wochenende im Vogtland: Kult-Band Engerling in Plauen, Kurzfilmtag und erste Knutfeste

Die legendäre Band Engerling feiert ein halbes Jahrhundert auf der Bühne – und kommt jetzt nach Plauen. In Reichenbach locken Kurzfilme für Kinder und Familien. Außerdem starten die ersten Knutfeste.

Über 50 Jahre Kult: Die Band Engerling feierte 2025 ihr 50-jähriges Bühnenjubiläum und bleibt auch nach einem halben Jahrhundert aktiv in der Musikszene. Am Freitag tritt die Band ab 20 Uhr im Plauener Malzhaus auf. Tickets sind in den „Freie Presse“-Shops erhältlich. Über 50 Jahre Kult: Die Band Engerling feierte 2025 ihr 50-jähriges Bühnenjubiläum und bleibt auch nach einem halben Jahrhundert aktiv in der Musikszene. Am Freitag tritt die Band ab 20 Uhr im Plauener Malzhaus auf. Tickets sind in den „Freie Presse“-Shops erhältlich.