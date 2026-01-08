MENÜ
  Ausflugstipps für das Wochenende im Vogtland: Kult-Band Engerling in Plauen, Kurzfilmtag und erste Knutfeste

1975 ist die Bluesrockband Engerling in Ost-Berlin gegründet worden. Nun gastiert die Kult-Band im Plauener Malzhaus.
1975 ist die Bluesrockband Engerling in Ost-Berlin gegründet worden. Nun gastiert die Kult-Band im Plauener Malzhaus. Bild: Torsten Piontkowski/Archiv
Classic Brass gastiert zum Neujahrskonzert in der St.-Johannis-Kirche in Plauen.
Classic Brass gastiert zum Neujahrskonzert in der St.-Johannis-Kirche in Plauen. Bild: Dominik Strunz/Classic Brass
Die ausgedienten Weihnachtsbäume können am Wochenende bei den ersten Knutfesten entsorgt werden.
Die ausgedienten Weihnachtsbäume können am Wochenende bei den ersten Knutfesten entsorgt werden. Bild: Ronny Küttner/Archiv
Auerbach
Ausflugstipps für das Wochenende im Vogtland: Kult-Band Engerling in Plauen, Kurzfilmtag und erste Knutfeste
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die legendäre Band Engerling feiert ein halbes Jahrhundert auf der Bühne – und kommt jetzt nach Plauen. In Reichenbach locken Kurzfilme für Kinder und Familien. Außerdem starten die ersten Knutfeste.

Über 50 Jahre Kult: Die Band Engerling feierte 2025 ihr 50-jähriges Bühnenjubiläum und bleibt auch nach einem halben Jahrhundert aktiv in der Musikszene. Am Freitag tritt die Band ab 20 Uhr im Plauener Malzhaus auf. Tickets sind in den „Freie Presse“-Shops erhältlich.
