  • Ausflugstipps für das Wochenende im Vogtland: Kult-Band Karat, Oldtimer-Treffen und Neues an der Göltzschtalbrücke

Karat-Sänger Claudius Dreilich und Band treten am Wochenende in Plauen auf.
Karat-Sänger Claudius Dreilich und Band treten am Wochenende in Plauen auf. Bild: Jörg Carstensen/dpa/Archiv
Auerbach
Ausflugstipps für das Wochenende im Vogtland: Kult-Band Karat, Oldtimer-Treffen und Neues an der Göltzschtalbrücke
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Im Parktheater in Plauen endet die Saison an diesem Wochenende mit der Band Karat. Bei Plauen kommen Freunde alter und neuer Fahrzeuge zusammen und in Auerbach gibt es Kanonenschüsse. Warum?

Ost-Band Karat im Vogtland: Seit 50 Jahren steht die in Ostberlin gegründete Band Karat auf der Bühne. Das wird mit einer Jubiläumstour gefeiert. Diese führt die Musiker am Samstag, 20 Uhr ins Parktheater nach Plauen. Dort gibt es Klassiker wie „Über sieben Brücken“ und „König der Welt“ auf die Ohren. Tickets in den „Freie...
