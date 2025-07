Auerbach 10.07.2025

Ausflugstipps für das Wochenende: Ritterspektakel in Elsterberg, Party an der Göltzschtalbrücke und Nicole in Bad Elster

Deutschlands erste Grand-Prix-Siegerin kommt ins Vogtland. Partymusik wartet an der Göltzschtalbrücke. Außerdem gibt es die Hits von Freddie Mercury und Queen in Plauen zu erleben. Was sonst noch los ist. Nicole im Naturtheater: „Ich bin zurück" – damit meldet sich Deutschlands erste Grand-Prix-Siegerin Nicole wieder auf der Bühne. Am Freitag, 20 Uhr, gastiert die Interpretin des ikonischen „Ein bisschen Frieden" (1982) erstmals im Naturtheater Bad Elster. Karten gibt es in allen „Freie Presse"-Verkaufsstellen.