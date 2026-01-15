Ausflugstipps für das Wochenende: Tennisfasching in Reichenbach, zwei Tage Party bei Plauen und mehr

In Reichenbach ist Tennisfasching angesagt. Ein Party-Wochenende stellt ein Gasthof in der Nähe Plauens auf die Beine. Auch der Blick nach Hof lohnt sich. Eine Übersicht, was im Vogtland alles los ist.

Tennisfasching: Im Neuberinhaus in Reichenbach wird am Samstag ab 19 Uhr der 62. Tennisfasching gefeiert. Für diesen Abend hat sich das Haus in einen Unterwassertraum verwandelt – quasi in die MS Neuberin. Auf der Bühne stehen über 50 Mitwirkende, darunter OB Live, Sevenheat, DJ Mic Dust und viele mehr. Um Mitternacht steht die...