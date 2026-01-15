MENÜ
  • Ausflugstipps für das Wochenende: Tennisfasching in Reichenbach, zwei Tage Party bei Plauen und mehr

Nach einem Jahr Pause geht der traditionelle Tennisfasching in Reichenbach am Wochenende in eine neue Runde.
Nach einem Jahr Pause geht der traditionelle Tennisfasching in Reichenbach am Wochenende in eine neue Runde. Bild: Carsten Steps/Archiv
Ob Ü-30-Party in Markneukirchen oder Oldie-Party in Plauen: Am Wochenende ist für alle Altersgruppen etwas dabei.
Ob Ü-30-Party in Markneukirchen oder Oldie-Party in Plauen: Am Wochenende ist für alle Altersgruppen etwas dabei. Bild: Thomas Voigt/Archiv
Ekkehard Glaß und Joachim Otto interpretieren Titel von Cat Stevens am Samstag in Rodewisch.
Ekkehard Glaß und Joachim Otto interpretieren Titel von Cat Stevens am Samstag in Rodewisch. Bild: Joachim Thoß/Archiv
Auerbach
Ausflugstipps für das Wochenende: Tennisfasching in Reichenbach, zwei Tage Party bei Plauen und mehr
Redakteur
Von Florian Wunderlich
In Reichenbach ist Tennisfasching angesagt. Ein Party-Wochenende stellt ein Gasthof in der Nähe Plauens auf die Beine. Auch der Blick nach Hof lohnt sich. Eine Übersicht, was im Vogtland alles los ist.

Tennisfasching: Im Neuberinhaus in Reichenbach wird am Samstag ab 19 Uhr der 62. Tennisfasching gefeiert. Für diesen Abend hat sich das Haus in einen Unterwassertraum verwandelt – quasi in die MS Neuberin. Auf der Bühne stehen über 50 Mitwirkende, darunter OB Live, Sevenheat, DJ Mic Dust und viele mehr. Um Mitternacht steht die...
