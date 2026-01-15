Ausflugstipps für das Wochenende: Tennisfasching in Reichenbach, zwei Tage Party bei Plauen und mehr

Auerbach
In Reichenbach ist Tennisfasching angesagt. Ein Party-Wochenende stellt ein Gasthof in der Nähe Plauens auf die Beine. Auch der Blick nach Hof lohnt sich. Eine Übersicht, was im Vogtland alles los ist.
Tennisfasching: Im Neuberinhaus in Reichenbach wird am Samstag ab 19 Uhr der 62. Tennisfasching gefeiert. Für diesen Abend hat sich das Haus in einen Unterwassertraum verwandelt – quasi in die MS Neuberin. Auf der Bühne stehen über 50 Mitwirkende, darunter OB Live, Sevenheat, DJ Mic Dust und viele mehr. Um Mitternacht steht die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.