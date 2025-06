Ausflugstipps für das Wochenende: Viele Oldtimer im Vogtland unterwegs und Konzert an der Talsperre Pöhl

Oldtimer-Fans aufgepasst: Über 100 historische Fahrzeuge rollen am Wochenende quer durch das Vogtland. Darüber hinaus locken Straßen- und Stadtfeste sowie die Musical-Premiere eines Bestsellers in Plauen.

Jazz-Tage: Im Komturhof in Plauen finden ab Freitag die Spitzenjazz-Tage statt. Los geht es Freitag, 19.30 Uhr, u. a. mit Swing der Jazzformation Viertelnach7. Am Samstag, 19.30 Uhr, präsentiert The Amy Project eine Tribute-Show zu Ehren Amy Winehouse. Den Abschluss macht eine Prager Jazz-Combo am Sonntag, 11 Uhr. Tickets in der Touristinfo...