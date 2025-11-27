Ausflugstipps für den ersten Advent im Vogtland: Hobby-Künstler-Markt in Plauen lockt mit 50 Händlern

Zum Start in die Adventszeit locken zahlreiche weihnachtliche Veranstaltungen in die Region. Ein Highlight ist traditionell der Hobby-Künstler-Markt in Plauen. Was darüber hinaus im Vogtland los ist.

Hobby-Künstler-Markt: In der Festhalle Plauen findet der alljährliche Markt mit hobby- und kunsthandwerklichem Angebot, Geschenkideen und weihnachtlichen Artikeln statt. Schon vor der Halle erleben Besucher Schnitzkunst mit der Kettensäge, während im Innenbereich viele Künstler ihr Geschick unter Beweis stellen. Rund 50 Marktstände sind... Hobby-Künstler-Markt: In der Festhalle Plauen findet der alljährliche Markt mit hobby- und kunsthandwerklichem Angebot, Geschenkideen und weihnachtlichen Artikeln statt. Schon vor der Halle erleben Besucher Schnitzkunst mit der Kettensäge, während im Innenbereich viele Künstler ihr Geschick unter Beweis stellen. Rund 50 Marktstände sind...