Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Ausflugstipps für den ersten Advent im Vogtland: Hobby-Künstler-Markt in Plauen lockt mit 50 Händlern

Gut besucht ist der Hobby-Künstler-Markt in Plauen. In diesem Jahr haben sich 50 Händler angekündigt.
Gut besucht ist der Hobby-Künstler-Markt in Plauen. In diesem Jahr haben sich 50 Händler angekündigt. Bild: Ronny Bley/Festhalle Plauen/Archiv
Am Sonntag hat das diesjährige Weihnachtsprogramm des Vogtlandtheaters Premiere.
Am Sonntag hat das diesjährige Weihnachtsprogramm des Vogtlandtheaters Premiere. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Am ersten Advent öffnen viele Weihnachtsmärkte, wie hier der Markt in Auerbach.
Am ersten Advent öffnen viele Weihnachtsmärkte, wie hier der Markt in Auerbach. Bild: David Rötzschke/Archiv
Gut besucht ist der Hobby-Künstler-Markt in Plauen. In diesem Jahr haben sich 50 Händler angekündigt.
Gut besucht ist der Hobby-Künstler-Markt in Plauen. In diesem Jahr haben sich 50 Händler angekündigt. Bild: Ronny Bley/Festhalle Plauen/Archiv
Am Sonntag hat das diesjährige Weihnachtsprogramm des Vogtlandtheaters Premiere.
Am Sonntag hat das diesjährige Weihnachtsprogramm des Vogtlandtheaters Premiere. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Am ersten Advent öffnen viele Weihnachtsmärkte, wie hier der Markt in Auerbach.
Am ersten Advent öffnen viele Weihnachtsmärkte, wie hier der Markt in Auerbach. Bild: David Rötzschke/Archiv
Auerbach
Ausflugstipps für den ersten Advent im Vogtland: Hobby-Künstler-Markt in Plauen lockt mit 50 Händlern
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum Start in die Adventszeit locken zahlreiche weihnachtliche Veranstaltungen in die Region. Ein Highlight ist traditionell der Hobby-Künstler-Markt in Plauen. Was darüber hinaus im Vogtland los ist.

Hobby-Künstler-Markt: In der Festhalle Plauen findet der alljährliche Markt mit hobby- und kunsthandwerklichem Angebot, Geschenkideen und weihnachtlichen Artikeln statt. Schon vor der Halle erleben Besucher Schnitzkunst mit der Kettensäge, während im Innenbereich viele Künstler ihr Geschick unter Beweis stellen. Rund 50 Marktstände sind...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.11.2025
1 min.
Teilweise Sperrung der B 95 im Erzgebirge: Verkehr rollt nur in eine Richtung
Die B 95 ist ab Annaberg-Buchholz in einem Abschnitt nur als Einbahnstraße befahrbar.
Wegen Arbeiten an einer Behelfsbrücke ist die Bundesstraße 95 in Richtung Annaberg-Buchholz gesperrt. Wie lange das dauern soll.
Annett Honscha
13.11.2025
4 min.
Wohin am Wochenende im Vogtland: Mehrere Märkte locken
Willkommen zum voradventlichen Kunsthandwerkermarkt in der Plauener Bärenstraße 4. Wie jedes Jahr organisiert die Veranstaltung Töpfermeister Andreas Leonhardt.
Vorweihnachtliche Märkte finden in der Region statt. Es ist aber noch viel mehr los an diesem dritten Novemberwochenende. Deshalb hier eine Auswahl an Veranstaltungsterminen.
Unserer Redaktion
26.11.2025
3 min.
Auto fährt Skihang im Erzgebirge hinauf – Fahrer meldet sich
Ein Auto ist noch vor dem Saisonstart über den Skihang in Neudorf (Archivfoto) gefahren.
Fahrspuren auf dem Skihang in Neudorf sorgen noch vor dem Saisonstart für Ärger beim Skiverein Sehmatal. Mittlerweile gab es eine Überraschung und eine Entscheidung über Konsequenzen.
Annett Honscha
12:13 Uhr
2 min.
Fahrplanwechsel bringt neue Linien und Zeiten im Nahverkehr
Wegen bundesweiter Änderungen im Bahnverkehr passt der MDV Mitte Dezember viele Verbindungen an. (Archivbild)
Neue Linienführungen, angepasste Abfahrtszeiten und Änderungen bei Bus und Bahn: Der Fahrplanwechsel bringt zahlreiche Neuerungen für Fahrgäste im Mitteldeutschen Verkehrsverbund.
12:15 Uhr
4 min.
Augustusburger Ehrenamtler in Freiberg gewürdigt
Der Landkreis Mittelsachsen richtete den Empfang des Ehrenamtes unter dem Motto „Gemeinsam mit Herz für Kultur“ im Freiberger Tivoli aus.
Rund 250 Ehrenamtliche folgten der Einladung des Landkreises Mittelsachsen ins Freiberger Tivoli. Auch Augustusburger waren dabei und zeigten, wie vielfältig Kulturarbeit in den Orten gelebt wird.
Claudia Dohle
26.11.2025
4 min.
Vor dem ersten Advent im Vogtland: Diese Weihnachtsmärkte locken am Wochenende in Auerbach und Umgebung
Jahr für Jahr ein beliebtes Ausflugsziel für Familien: der Auerbacher Märchenumzug.
Märchenumzug in Auerbach, Aprés-Ski-Party in Treuen und eine Premiere am Burgstein: Das Vogtland hat am ersten Adventswochenende für Weihnachtsmarkt-Fans bereits viel zu bieten. Eine Auswahl.
Hannah Taubert
Mehr Artikel