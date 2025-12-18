MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Ausflugstipps für den vierten Advent im Vogtland: Wortkünstler Willy Astor in Plauen, Lichterfahrt und Après-Ski-Party

Der Wortkünstler Willy Astor tritt in der Plauener Festhalle auf.
Der Wortkünstler Willy Astor tritt in der Plauener Festhalle auf. Bild: Eckhard Sommer/Archiv
Anika Mehlis beim Anprobieren ihres Anzugs. „Wo die Zukunft der Raumfahrt beginnt“, heißt das Buch der Plauenerin, aus dem sie am Freitag liest.
Anika Mehlis beim Anprobieren ihres Anzugs. „Wo die Zukunft der Raumfahrt beginnt“, heißt das Buch der Plauenerin, aus dem sie am Freitag liest. Bild: Florian Voggeneder/ÖWF/Archiv
Das Programm von „Paarshit happens“ dreht sich um die Frage, wer denn wirklich die Hosen in einer Partnerschaft anhat.
Das Programm von „Paarshit happens“ dreht sich um die Frage, wer denn wirklich die Hosen in einer Partnerschaft anhat. Bild: John Kanone
Der Wortkünstler Willy Astor tritt in der Plauener Festhalle auf.
Der Wortkünstler Willy Astor tritt in der Plauener Festhalle auf. Bild: Eckhard Sommer/Archiv
Anika Mehlis beim Anprobieren ihres Anzugs. „Wo die Zukunft der Raumfahrt beginnt“, heißt das Buch der Plauenerin, aus dem sie am Freitag liest.
Anika Mehlis beim Anprobieren ihres Anzugs. „Wo die Zukunft der Raumfahrt beginnt“, heißt das Buch der Plauenerin, aus dem sie am Freitag liest. Bild: Florian Voggeneder/ÖWF/Archiv
Das Programm von „Paarshit happens“ dreht sich um die Frage, wer denn wirklich die Hosen in einer Partnerschaft anhat.
Das Programm von „Paarshit happens“ dreht sich um die Frage, wer denn wirklich die Hosen in einer Partnerschaft anhat. Bild: John Kanone
Auerbach
Ausflugstipps für den vierten Advent im Vogtland: Wortkünstler Willy Astor in Plauen, Lichterfahrt und Après-Ski-Party
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am vierten Adventswochenende locken im Vogtland der Weihnachtszirkus in Plauen, eine Lichterfahrt bei Reichenbach sowie zahlreiche musikalische Veranstaltungen. Ein Überblick.

Willy Astor in Plauen: Am Samstag, 20 Uhr, tritt der Musikkomödiant Willy Astor in der Festhalle Plauen auf. Mit seinem Programm „Reimart und Lachkunde“ verspricht er, den Alltagskummer der Zuschauer zu lindern. Astor ist bekannt dafür, Wörter so zu verdrehen, dass humorvolle Neuschöpfungen entstehen. Tickets in den „Freie...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:00 Uhr
4 min.
Christmarkt: Syrische Familie bringt den Geschmack von Damaskus nach Freiberg
Christmarkt auf dem Freiberger Obermarkt: Faten Alhatar bietet syrische Spezialitäten wie Falafel und Baklava – Pistazien in Blätterteig (Bild) an.
Shawarma, Falafel und Süßigkeiten aus Damaskus: Auf dem Freiberger Christmarkt zeigt Familie Al Oulabi, wie syrische Küche im Imbiss-Format und mit Weihnachtsmusik im Hintergrund schmeckt.
Heike Hubricht
18:10 Uhr
1 min.
Flugzeug am Regionalflughafen in North Carolina abgestürzt
Ein Flugzeug ist an einem Regionalflughafen in North Carolina abgestürzt.
Ein Geschäftsflugzeug stürzt im US-Bundesstaat North Carolina ab. Medien berichten von mehreren Toten. Über der Landebahn ist eine dunkle Rauchwolke zu sehen.
18:03 Uhr
5 min.
Sachen gibt’s: Wie ein Atomkraftwerk beinahe den Traum eines Limbacher Triathleten vom Ironman auf Hawaii zerstörte
Da war die Welt noch in Ordnung: Alexander Kunze nach dem Zieleinlauf in Chattanooga Da dachte er noch, er habe die Quali für Hawaii 2026 gepackt.
Alexander Kunze hat schon sehr viel erlebt – tolle wie tragische Momente. In diesem Sommer kam eine weitere ziemlich verrückte Story dazu – mit einem Happy End, das nicht ganz billig war.
Thomas Reibetanz
27.11.2025
4 min.
Ausflugstipps für den ersten Advent im Vogtland: Hobby-Künstler-Markt in Plauen lockt mit 50 Händlern
Gut besucht ist der Hobby-Künstler-Markt in Plauen. In diesem Jahr haben sich 50 Händler angekündigt.
Zum Start in die Adventszeit locken zahlreiche weihnachtliche Veranstaltungen in die Region. Ein Highlight ist traditionell der Hobby-Künstler-Markt in Plauen. Was darüber hinaus im Vogtland los ist.
Florian Wunderlich
17.12.2025
3 min.
„Galerie Roter Turm“: Diese Geschäfte schließen im Chemnitzer Einkaufszentrum
In dem Chemnitzer Einkaufszentrum in der Innenstadt schließt schon bald der nächste Laden.
In der Mall werden zwei weitere Läden demnächst schließen. Für eine Fläche gibt es einen Nachmieter, sagt der Centermanager. Und was bringt dem Center der „Secret Packs“-Automat?
Denise Märkisch
04.12.2025
4 min.
Ausflugstipps: Das ist am 2. Adventswochenende im Vogtland los
Die Tanzwerkstatt probt für den Nikolaustag. Am Samstag wird das Theaterstück in der Aula der Friedensschule aufgeführt.
Die Tanzbar mit Partymusik in der Plauener Festhalle gibt es am Samstag in der Weihnachtsversion. Außerdem ist Songwriter Paul Millns im Vogtland zu Gast. Eine Übersicht, was am Wochenende los ist.
Florian Wunderlich
Mehr Artikel