Ausflugstipps für den vierten Advent im Vogtland: Wortkünstler Willy Astor in Plauen, Lichterfahrt und Après-Ski-Party

Am vierten Adventswochenende locken im Vogtland der Weihnachtszirkus in Plauen, eine Lichterfahrt bei Reichenbach sowie zahlreiche musikalische Veranstaltungen. Ein Überblick.

Willy Astor in Plauen: Am Samstag, 20 Uhr, tritt der Musikkomödiant Willy Astor in der Festhalle Plauen auf. Mit seinem Programm „Reimart und Lachkunde“ verspricht er, den Alltagskummer der Zuschauer zu lindern. Astor ist bekannt dafür, Wörter so zu verdrehen, dass humorvolle Neuschöpfungen entstehen. Tickets in den „Freie...