Ausflugstipps für die Ostertage im Vogtland: Neue Attraktion in Plohn startet, Eiersuche mit Gewinnen und mehr

Der Freizeitpark Plohn startet in die neue Saison mit einem neuen Fahrgeschäft. Stefan Mross besucht Bad Elster, und vielerorts sind Ostereier versteckt. Wann und wo sich die Suche lohnt und mehr Freizeit-Tipps.

Saisonstart in Plohn: Der Freizeitpark Plohn startet am Gründonnerstag in die neue Saison. Die neueste Attraktion „Aqualuna & die Wunschschaukel“ ist eine freischwingende, zwölf Meter hohe Schaukel im Meerjungfrauen-Stil. Am Karfreitag, 11 Uhr steht die Jungfernfahrt an. Geöffnet ist der Park von 10 bis 17 Uhr.