Auszeichnung für Skisport im Vogtland: Wenn die Tochter die Laudatio auf ihren Vater hält

Der Bürgerpreis ist in Grünbach an zwei Akteure des Sportvereins Grünbach Abteilung Ski vergeben worden. Warum die Preisverleihung besonders persönlich und bewegend war.

Wegen ihres unermüdlichen ehrenamtlichen Engagements für den Skisport haben Thomas Dietrich und Christian Saunus der Bürgerpreis der Sparkassenstiftung in Grünbach erhalten. Die Laudatio zur Preisverleihung hielt jemand, deren Leben durch den SV Grünbach Abteilung Ski geprägt wurde. Annika Saunus ist die Tochter von Christian Saunus. Der... Wegen ihres unermüdlichen ehrenamtlichen Engagements für den Skisport haben Thomas Dietrich und Christian Saunus der Bürgerpreis der Sparkassenstiftung in Grünbach erhalten. Die Laudatio zur Preisverleihung hielt jemand, deren Leben durch den SV Grünbach Abteilung Ski geprägt wurde. Annika Saunus ist die Tochter von Christian Saunus. Der...