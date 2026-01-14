MENÜ
Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls in Rodewisch.
Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls in Rodewisch.
Auerbach
Auto fährt in Rodewisch gegen geöffnete Fahrzeugtür
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Der Unfallverursacher ist verschwunden. Was zu dessen Wagen bekannt ist.

Ein 75-jähriger Opel-Fahrer wurde am Dienstag, 13. Januar, auf der Wernesgrüner Straße in Rodewisch in einen Unfall verwickelt. Als er an einem in zweiter Reihe haltenden Kleinwagen vorbeifuhr, öffnete eine unbekannte Person die Fahrertür. Die Tür prallte gegen den Opel. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Ohne sich um...
Mehr Artikel