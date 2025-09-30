Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Am Dienstagmorgen gab es einen Verkehrsunfall in Kottengrün.
Am Dienstagmorgen gab es einen Verkehrsunfall in Kottengrün.
Auerbach
Autofahrer bei Verkehrsunfall nahe Kottengrün schwer verletzt
Von Bernd Jubelt
Am Morgen hatte es in dem Ortsteil von Werda einen Unfall gegeben. Die Feuerwehr musste den Verunglückten aus dem Wrack befreien.

Einen Rettungseinsatz hat es am Dienstagmorgen nahe Kottengrün gegeben. Dort war gegen 5.30 Uhr ein BMW von der Straße abgekommen. Laut Polizei war der 68-jährige Fahrer auf der Oelsnitzer Straße in Fahrtrichtung Werda unterwegs. Etwa 300 Meter nach dem Ortsausgang Kottengrün, auf Höhe der Siedlungsstraße, fuhr er in einer leichten...
