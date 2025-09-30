Autofahrer bei Verkehrsunfall nahe Kottengrün schwer verletzt

Auerbach
Am Morgen hatte es in dem Ortsteil von Werda einen Unfall gegeben. Die Feuerwehr musste den Verunglückten aus dem Wrack befreien.
Einen Rettungseinsatz hat es am Dienstagmorgen nahe Kottengrün gegeben. Dort war gegen 5.30 Uhr ein BMW von der Straße abgekommen. Laut Polizei war der 68-jährige Fahrer auf der Oelsnitzer Straße in Fahrtrichtung Werda unterwegs. Etwa 300 Meter nach dem Ortsausgang Kottengrün, auf Höhe der Siedlungsstraße, fuhr er in einer leichten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.