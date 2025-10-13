Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Autohändlerin im Vogtland macht klare Ansage: Ein Elektroauto muss man sich auch leisten können

Heiko Göldner gehört seit 1991 zum Team im Autohaus Strobel. Er ist der langjährigste Mitarbeiter in der Zehn-Personen-Firma und hat Höhen und Tiefen in drei Jahrzehnten miterlebt.
Heiko Göldner gehört seit 1991 zum Team im Autohaus Strobel. Er ist der langjährigste Mitarbeiter in der Zehn-Personen-Firma und hat Höhen und Tiefen in drei Jahrzehnten miterlebt. Bild: David Rötzschke
Heiko Göldner gehört seit 1991 zum Team im Autohaus Strobel. Er ist der langjährigste Mitarbeiter in der Zehn-Personen-Firma und hat Höhen und Tiefen in drei Jahrzehnten miterlebt.
Heiko Göldner gehört seit 1991 zum Team im Autohaus Strobel. Er ist der langjährigste Mitarbeiter in der Zehn-Personen-Firma und hat Höhen und Tiefen in drei Jahrzehnten miterlebt. Bild: David Rötzschke
Auerbach
Autohändlerin im Vogtland macht klare Ansage: Ein Elektroauto muss man sich auch leisten können
Von Cornelia Henze
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

35 Jahre hat sich das Mitsubishi-Autohaus am Markt behauptet – im kleinen Dorf Rebesgrün. Für Inhaberin Anja Strobel-Schaller ist das ein Geschenk. Höhen und Tiefen gab es - und ein Kompliment.

Ein großes Tamtam um das 35. Firmenjubiläum macht Familie Strobel nicht. Es gibt kein Fest. Aber als es an der Bürotür klopft und Jens Peter in der Tür steht, sind Freude und Überraschung groß. Fast 30 Jahre hat der Mitsubishi-Gebietsverantwortliche für Sachsen und Thüringen den familiengeführten Autohandel betreut - nun, im Ruhestand,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:30 Uhr
5 min.
Alter Vogtland-Gasthof lebt in neuem Glanz auf: „Das ganze Dorf hat schon reserviert“
Blick in den neuen Gasthof Schneidenbach mit der neuen Gastgeber-Familie. Am Mittwoch beginnt dort eine neue Zeitrechnung - unter dem Namen „Umama“.
Der Gasthof Schneidenbach war seit 1863 eine top Adresse, die letzten acht Jahre stand er leer. Wer jetzt Gaststätte und Saal betritt, traut seinen Augen nicht.
Gerd Möckel
15:40 Uhr
1 min.
22-jähriger Mopedfahrer in Rosenbach weicht einem Auto aus und stürzt
In Rosenbach wurde ein Mopedfahrer verletzt.
Der Zweiradfahrer trägt leichte Verletzungen davon. Wie es dazu gekommen ist.
Lutz Kirchner
14.10.2025
4 min.
Auerbach gibt einem Bad den Todesstoß: „Das ist unser Zombie“
Endgültiger Abschied vom Waldbad Brunn? Aus dem Bäder-Konzept ist dieses Bad nun rausgeflogen. Aber die Stadt Auerbach ist verpflichtet, für Nachnutzung oder Rückbau zu sorgen.
Zwei Freibäder erhalten und ein Mini-Lehrschwimmbad: Dazu hat sich Auerbachs Stadtrat bekannt. Schwer taten sich einige, dem dritten Bad ade zu sagen. An den Beschluss ist eine Bedingung geknüpft.
Cornelia Henze
12.10.2025
3 min.
Das gab’s in Ellefeld noch nie: Hauptstraße wegen großer Pferdeparade zur Kirmes gesperrt
Gunter Schöniger (vorne) setzte für sich und sein Pferd auf historische Ausstattung.
Ein langes Festwochenende liegt hinter Ellefeld und Rebesgrün. Musik, Tanz und Sport gab es in beiden Orten, doch in einem Fall war diesmal auch eine besondere Geburtstagsparade zu erleben.
Sylvia Dienel
18:00 Uhr
4 min.
„Erzgebirgische Holzkunst geht krachen“: Kleiner Hersteller kämpft ums Überleben
Mirco Dost in seiner Holzkunstwerkstatt in Streckewalde. Die in Form einer Fichte gestalteten Schwibbögen sind sein Aushängeschild.
Die Anzahl der Hersteller erzgebirgischer Holzkunst geht seit Jahren zurück. Doch ist tatsächlich die gesamte Branche bedroht? Besuch bei einem, der jeden Tag zu kämpfen hat.
Georg Müller
15:40 Uhr
3 min.
Rüstungsindustrie: Minister will mehr Ansiedlungen in Sachsen
Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD) besuchte am Mittwoch Firmen der Rüstungsbranche wie einen Hersteller von Militärfallschirmen in Ostsachsen.
Sachsens Wirtschaftsminister Panter wirbt für eine differenzierte Diskussion. Angesichts von Protesten gegen Rüstungsunternehmen müsse sich Sachsen entscheiden, ob es wirtschaftlichen Anschluss halten will.
Tobias Wolf
Mehr Artikel