Autohändlerin im Vogtland macht klare Ansage: Ein Elektroauto muss man sich auch leisten können

35 Jahre hat sich das Mitsubishi-Autohaus am Markt behauptet – im kleinen Dorf Rebesgrün. Für Inhaberin Anja Strobel-Schaller ist das ein Geschenk. Höhen und Tiefen gab es - und ein Kompliment.

Ein großes Tamtam um das 35. Firmenjubiläum macht Familie Strobel nicht. Es gibt kein Fest. Aber als es an der Bürotür klopft und Jens Peter in der Tür steht, sind Freude und Überraschung groß. Fast 30 Jahre hat der Mitsubishi-Gebietsverantwortliche für Sachsen und Thüringen den familiengeführten Autohandel betreut - nun, im Ruhestand,...